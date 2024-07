Es una de las grandes preguntas que se hacen los seguidores de Fernando Alonso: de haber tomado otro rumbo en sus decisiones, ¿tendría más Mundiales de Fórmula 1?

Paul Monaghan, su ingeniero de pista en los años de los títulos en Renault y posterior fichaje de Red Bull, cree que sí si le hubiera acompañado a Milton Keynes.

"Debería haber firmado por Red Bull en 2008, ¿no? Pregúntale a él, yo no sé qué responder", ha señalado en el podcast oficial de la Fórmula 1, 'Beyond The Grid'.

A pesar de volver a Renault tras dejar McLaren en 2007, momento en el que pudo firmar por Red Bull, Fernando Alonso volvió a la lucha por los títulos con su fichaje por Ferrari.

A pesar de tener un coche inferior al Red Bull de Vettel, estuvo en la pelea: "Se quedó cerca en 2010, estuvo a punto de ser campeón del mundo con Ferrari".

"Me acerqué y le dije, 'buen año, bien hecho, lástima que no lo has conseguido'. No hay rencores", recuerda Monaghan sobre Abu Dhabi 2010.

"En 2012, nos apretó muy duro de nuevo y nos agarramos con las yemas de los dedos", añade.

Para el todavía ingeniero de Red Bull, Alonso es de esos pilotos que está hecho de otra pasta.

"Él es un piloto competitivo, quiere lo mejor de él mismo cada día, no tiene un mal día, no tiene una mala sesión, su confianza es inquebrantable, es una persona maravillosa para tener al lado", ha zanjado.