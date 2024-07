En la rueda de prensa previa al Gran Premio de Hungría, donde Aston Martin trae un importante paquete de mejoras para cambiar la tendencia de la presente temporada, Fernando Alonso ha analizado los problemas que ha tenido el equipo este 2024.

Y es que no es solo uno, tal y como él mismo ha afirmado, aunque sí apunta a lo "impredecible" que es el AMR24, lo que le "resta confianza".

"No es una sola cosa, hay bastantes. Creo que el coche no es fácil de pilotar, a veces es impredecible, y eso obviamente resta confianza al piloto cuando no puedes empujar y fiarte de que el coche vaya a hacer lo mismo en cada curva de cada vuelta", ha explicado.

"Así que diría que la consistencia no es genial cuando estás al volante y estoy teniendo más problemas esta temporada que otras", ha añadido.

El bajón que ha experimentado la escudería en la primera parte del año, sobre todo tras lo visto en 2023, ha hecho que se haya tomado una línea más radical de evolución.

"Cuando estás acostumbrado a luchar más arriba y te encuentras peleando con el objetivo de un punto o dos, a veces lo arriesgas todo para entrar entre los cinco primeros. Quedarte fuera de los puntos no tiene mucho peso. Aprenderemos mucho, y diría que esta ha sido mi mayor dificultad", ha explicado Alonso.

"Mi objetivo y mi deseo es encontrar la dirección y encontrar el camino adecuado de desarrollo con mayor confianza en lo que hacemos para ese periodo invernal, y tener una campaña en 2025 más normal", ha zanjado.