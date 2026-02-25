Feijóo exige otras "desclasificaciones" más allá del 23F y Sánchez afea su actitud: "Para lo que ha quedado, en política para ultras"

Los detalles Cruce de reproches entre Feijóo y Sánchez en una tensa sesión de control en el Congreso en la que el presidente del Gobierno ha acusado al líder del PP de dedicarse a leer "una sarta de mentiras".

En una tensa sesión de control al Gobierno, Alberto Núñez Feijóo exigió a Pedro Sánchez desclasificar documentos relacionados con sus "viajes en Falcon" y otros asuntos, tras la publicación de archivos del 23F. Sánchez respondió cuestionando por qué al PP le incomoda la desclasificación del golpe de Estado de 1981. Feijóo instó a Sánchez a mantener la transparencia con otros temas, como los presupuestos y las viviendas prometidas. Sánchez criticó el discurso de Feijóo, calificándolo de "desafortunado" y acusó al PP de mentir. Además, pidió aclaraciones sobre denuncias y negligencias en el PP, reprochando a Feijóo por basarse en mentiras.

Alberto Núñez Feijóo le ha exigido a Pedro Sánchez que, al igual que ha hecho con los documentos clasificados del 23F, ahora también desclasifique otros como "sus viajes en Falcon", las "causas del apagón" del pasado 28 de abril, los contratos que "han acabado en mordidas" o "los papeles del 'Delcygate'".

Unas exigencias a las que el presidente del Gobierno ha reaccionado preguntándole por qué "le molesta" tanto conocer los archivos del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

Un cruce de reproches en la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso que se ha producido unas horas antes de que se publique la desclasificación de los documentos relativos al golpe del 23F llevado a cabo por el teniente coronel Antonio Tejero.

Feijóo ha dicho a Sánchez que, dado que "ha apostado por la transparencia", le anima a que "no desista" y "desclasifique los presupuestos", "las 184.000 viviendas que dice que ha hecho y nadie sabe dónde están", "los documentos policiales que le advierten que va a dar papeles a un millón de irregulares", "quién ordenó llevar los materiales de las vías de Adamuz" o "los datos de los fijos discontinuos". "¿No le parece que también es su responsabilidad?", le ha preguntado.

"El 23F había un presidente del Gobierno que luchaba contra el terrorismo. Usted pacta con ellos, los lleva a Moncloa y los excarcela para seguir siendo presidente", ha exclamado, para avisar a Sánchez que "cada vez le votan menos" porque "ha arrasado con todo".

A renglón seguido, ha acusado a Sánchez de presumir de "limpieza" mientras le desborda la corrupción" y de presumir de feminismo mientras "mantiene" al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. También le ha afeado que saque pecho de la gestión del ministro de Transportes, Óscar Puente, "con 47 muertos" en accidentes ferroviarios.

Tras echar en cara a Sánchez que haya "transparencia para todos" menor para el actual Ejecutivo, Feijóo ha asegurado que cuando llegue al Palacio de la Moncloa no habrá que esperar "ni 45 días" para que los españoles conozcan los que ha hecho el presidente del Gobierno en estos ocho años. "Ya sé que su estrategia es dejar a España ingobernable, pero le saldrá mal. Reconstruiremos todo lo que usted ha dañado y me comprometo a ello", ha garantizado.

Sánchez responde recordando al alcalde de Móstoles y a Mazón

En su turno, el presidente el Gobierno ha calificado de "desafortunado" el discurso de Feijóo y ha preguntado a la bancada del Grupo Popular "qué problema hay" con desclasificar los documentos del 23F. "¿Pero por qué les molesta que se desclasifiquen los papeles del intento de golpe del Estado de 23? ¿Pero qué problema hay?", ha interpelado.

Tras afirmar que España "va como nunca" y el PP "miente como siempre", Sánchez ha señalado que, ya que se pone a "dar lecciones", debería aclarar qué va a hacer en Móstoles tras la denuncia de acoso de una exconcejal, qué va a hacer "con los pocholos" en la Comunidad de Madrid o con "el señor Mazón", expresidente de la Generalitat, después de que se haya señalado su "grosera negligencia" en la DANA.

Sánchez ha criticado que le haya respondido con un discurso que llevaba escrito. "Viene aquí y me lee una sarta de mentiras", le ha reprochado, señalándole que "la única cosa que tiene que hacer a la semana" es ir a la sesión de control "con cierta dignidad y basándose en hechos". "En lo que ha quedado, en lugar de política para adultos, política para ultras", ha destacado.

El líder socialista ha aprovechado para presumir de la "responsabilidad" de su Gobierno y ha subrayado que en el año 2025 se ha creado "el triple de empleos en España que en Estados Unidos". Es más, ha dicho que desde que él es presidente del Gobierno hay "un 25% de jóvenes más trabajando".

También ha sacado pecho de la redistribución del crecimiento y de la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) o de las pensiones que hay con su Gobierno. "Ya que tiene tan buena relación con la gran patronal, dígale al señor Garamendi que se siente con los sindicatos y que también aumente los salarios para los trabajadores y trabajadoras de nuestro país", ha demandado a Feijóo.

