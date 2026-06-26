La confusa explicación de Aston Martin: las mejoras en el coche no estarán ligadas al motor Honda

Mike Krack, jefe de Aston Martin, dice que las mejoras aerodinámicas no llegarían a la vez que la evolución del motor Honda: "No dependen el uno del otro".

Aston Martin sigue trabajando en ese coche 'B' que debería llegar en apenas un mes. Un AMR26 actualizado que nada tendrá que ver con el que inició el campeonato. Sin embargo, en todas esas mejoras aerodinámicas no se incluiría una actualización del motor Honda. Por lo que los problemas para Fernando Alonso y Lance Stroll no terminarían del todo.

Ha dicho Mike Krack en 'AS' que nada tiene que ver el desarrollo de la parte aerodinámica con el motor: "No dependen el uno del otro".

Por lo tanto ese coche que prepara Adrian Newey como AMR26 'B' podría quedarse sin efecto si el motor Honda sigue siendo un desastre. Porque el gran déficit de Aston Martin en esta nueva era de la Fórmula 1 es sin duda su desastrosa unidad de potencia.

"Siempre se intentan acortar los plazos al máximo y lo tendremos listo en cuanto esté. Tenemos que ver cuándo lo tenemos. Todo se está planificando, todo se está analizando, estamos viendo todas las simulaciones", explica el que vuelve a actuar como jefe ante la ausencia de Adrian Newey en el circuito.

Una decisión, la de esperar, que ha sido exclusiva de Newey: "Como ya comenté en España, tenemos un líder que ha tomado la decisión de hacerlo así. Suena repetitivo, pero si como equipo tomas una decisión de este tipo y te comprometes con ella, tienes que comprometerte".

Llegará el Aston Martin 'B' este verano, pero quizá no a la vez que el motor Honda 'B'. Por lo que el coche verde podría seguir teniendo su paupérrimo rendimiento.

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