"Habría sido decepcionante": Aston Martin y Honda mantienen un perfil bajo hasta la llegada del ADUO

Mecánicos de Aston Martin y de Honda trabajan en el coche de Lance Stroll

Mike Krack y Shintaro Orihara han comentado sus sensaciones tras la carrera del domingo en relación con los problemas de Stroll y las dificultades de Alonso.

Aston Martin no tiene pensado puntuar hasta que la FIA autorice las mejoras del sistema ADUO a las escuderías de la Fórmula 1. Así lo han explicado Mike Krack, jefe de operaciones, y Shintaro Orihara, ingeniero jefe de Honda, tras el GP de Austria, donde los británicos no han tenido un buen rendimiento.

A pesar de seguir en la tónica general de la temporada, los de Silverstone y Sakura han confirmado que, por el momento, no cuentan con "aspiraciones" de conseguir grandes resultados debido a su delicada situación, y para evitar una decepción interna.

"De nuevo, vemos que tenemos que competir y aprender, porque surgen problemas. Un fin de semana difícil, como anticipábamos, pero intentamos dejar de lado el resultado y concentrarnos en ejecutarlo bien. Si llegásemos con aspiraciones de puntos, habría sido decepcionante, pero no era así", asegura Krack, en declaraciones recogidas por el 'Diario AS'.

El directivo de Aston Martin contaba con acabar a la cola de la parrilla en el Red Bull Ring, aunque no únicamente con un solo monoplaza. "Sabíamos dónde íbamos a terminar, aunque, desafortunadamente, no lo hicimos con ambos coches. Pero creo que el equipo reaccionó bien a todos los desafíos mientras esperamos un mejor coche", añadió Krack.

Por su parte, Orihara se ha dedicado a desgranar los problemas surgidos durante la carrera. "Vimos un comportamiento anómalo en algunos sensores de la batería y, por precaución, le llamamos al garaje", admitió el nipón acerca del abandono de Lance Stroll.

Por último, desde Aston Martin recalcaron su plan de "competir" hasta el final para demostrar el trabajo y fuerza del equipo. "Sería fácil dar cinco vueltas y parar, pero somos competidores y, si pasamos por momentos difíciles, seremos fuertes cuando lleguen los fáciles", concluyó Mike.

El ADUO en verano

Por parte de los nipones, estos han reiterado el motivo por el que, por el momento, solo usarán una de las ayudas que han recibido del sistema ADUO en verano. "Para la primera, nos centramos en implementar numerosas actualizaciones. Tras el cierre de verano, tenemos una estrategia diferente para el próximo año", explicó Orihara.

"En lugar de realizar pequeñas actualizaciones periódicamente, contamos con una hoja de ruta a largo plazo para mejorar nuestro rendimiento. Tenemos que seguir esforzándonos para optimizar nuestra estrategia antes de incorporar una nueva unidad de potencia", añadió el directivo de Honda, destacando los objetivos de los motoristas.

Además, Shintaro dedicó unas palabras a Fernando Alonso, agradeciéndole los comentarios y retroalimentaciones que les da tras la carrera y cada test o entrenamiento. "Fernando nos dio una valoración positiva sobre la manejabilidad y la gestión de energía. Mencionó que notaba cierta consistencia, que es nuestro objetivo", sentenció el japonés.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido