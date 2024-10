El propio James Vowles, jefe de Williams, confirmó conversaciones entre Red Bull y Franco Colapinto. Y el argentino ha asegurado que no sabe nada. Quizá no quiera decir nada. Pero en el Gran Premio de México dice que no sabe de dónde llegan estos rumores.

"No, de momento no entiendo mucho de lo que están hablando. No sé de dónde ha salido", dijo en declaraciones a 'F1 TV'.

"No tengo ningún asiento para el año que viene y, de momento, no estaré corriendo en Fórmula 1. Probablemente, estaré corriendo en otro sitio", explica el piloto argentino.

Asume que la temporada que viene no tendrá asiento, pero su objetivo es el futuro: "Así que mira, va a ser, tal vez, un año en el que no voy a estar aquí, pero espero estar demostrando que merezco un asiento lo suficiente como para volver en 2026 o 2027".

"Es mi objetivo, y por eso hago lo que puedo carrera tras carrera. Por eso, estaba decepcionado con el resultado. Sólo intento hacerlo lo mejor posible sesión tras sesión para intentar demostrar que merezco estar aquí", sentencia Colapinto.

Ha querido descartar esos rumores que le colocan en el equipo B de Red Bull. Eso sí, hasta su jefe, Vowles, confirmó esas conversaciones. Todo puede pasar en estas últimas carreras de campeonato.