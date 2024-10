Franco Colapinto es una de las sensaciones de la temporada en la Fórmula 1. El piloto de Williams ha sorprendido al 'Gran Circo' después de protagonizar una gran actuación tras otra en los pocos grandes premios que ha disputado.

Lo que más sorprende todo es que Colapinto no tiene equipo para la temporada que viene. A pesar de que su rendimiento no tenga ningún 'pero', el corredor de Williams no tiene asiento para pilotar en la Fórmula 1 en 2025.

La propia escudería británica se ha encontrado con que ya no puede hacer nada. Williams ya tenía a sus dos pilotos confirmados para el año que viene antes de la explosión de Colapinto. Sin embargo, Franco, consciente de su nivel, tiene claro que seguirá compitiendo en la élite del automovilismo.

“He venido para quedarme, no para estar solo en un par de carreras", ha afirmado el argentino en unas declaraciones para 'Sky Sports F1'.

El futuro de Colapinto es incierto pero el buen nivel mostrado por el argentino durante esta parte de la temporada le dará opciones para ocupar un asiento de alguna escudería que aún no tenga su dupla de pilotos decidida.