"No tienen excusas": un exjefe de F1 carga contra Aston Martin por su pésimo inicio de temporada

Guenther Steiner, exjefe de Haas, ha criticado a la escudería británica por contar con un buen presupuesto y personal, y no saber aprovecharlo para estar a la cabeza de la clasificación.

Aston Martin continúa siendo la escudería que arrastra más problemas desde el comienzo de temporada. Los británicos, a pesar de contar con un socio motorista como Honda y un gran equipo, no son capaces de solucionar los inconvenientes que han ido surgiendo desde la pretemporada.

La inversión de Lawrence Stroll en el proyecto ha sido descomunal. Sin embargo, los resultados todavía no acompañan, algo que un exjefe de Fórmula 1 ha criticado con contundencia. "Nadie esperaba que empezaran la temporada tan mal preparados", comienza señalando Guenther Steiner en el podcast 'The Red Flags'.

El antiguo ingeniero jefe de Haas ha cargado contra los de Silverstone por contar con argumentos para estar a la cabeza de la clasificación antes del inicio del mundial, y no emplearlos de forma correcta. "Lo tienen todo en su sitio. Tienen el personal necesario, tienen la infraestructura y el dinero. Así que no hay excusa para su situación", añade Steiner.

A pesar de los intentos de solucionar los problemas en el motor y el chasis del AMR26 y los cambios en el reglamento, Aston Martin aún cuenta con dificultades. Los parones de abril y mayo han supuesto un descanso para trabajar en la mejora del monoplaza, algo que el exdirector italo-estadounidense considera una oportunidad para los británicos.

"Sin duda era oportunidad. ¿De qué magnitud? Eso aún está por ver", concluye Steiner, recalcando que aún es posible apreciar una mejora en la escudería tras los cambios en el reglamento y la posible llegada del sistema ADUO.