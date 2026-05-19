"Nunca logró explotar su enorme potencial"

"No creo que Alcaraz esté en Wimbledon": un extenista lanza el peor pronóstico sobre Carlos

Greg Rusedski, exnúmero 4 del mundo, ha explicado que el murciano ha tomado el ejemplo de Juan Martín del Potro.

Carlos Alcaraz, campeón de Wimbledon

Tras darse de baja de Madrid, Roma y Roland Garros después de caer lesionado en su debut en el Conde de Godó, es toda una incógnita si Carlos Alcaraz podrá recuperarse a tiempo para llegar a Wimbledon.

El Grand Slam británico arranca el 29 de junio y hay muchas dudas en torno al tiempo que debe pasar para que el murciano esté al 100% cómodo con su muñeca derecha.

Es por ello que Greg Rusedski, en su canal de YouTube 'Off Court with Greg', ha comentado que cree que el número 2 del mundo se bajará del tercer 'major' de la temporada para no cometer el mismo error que lastró a Juan Martín del Potro.

"Siempre extrañamos a Carlos, pero está haciendo lo correcto. La salud es tu patrimonio. No quiere que le ocurra lo mismo que a Juan Martín del Potro, que regresó demasiado pronto, sufrió demasiadas lesiones de muñeca y nunca logró explotar su enorme potencial", ha explicado.

El exnúmero 4 del mundo considera que Alcaraz "no volverá hasta que esté listo" y se muestra contundente: "No creo que Carlos vaya volver para Wimbledon este año".

