La confesión de Johann Zarco sobre su accidente en el GP de Cataluña: "Nunca había vivido algo así"

El piloto francés ha relatado cómo vivió en primera persona el incidente en el que estuvo involucrado, donde el personal de carrera no se atrevía a ayudarle por miedo a causarle más daños.

El GP de Cataluña 2026 de MotoGP ha quedado marcado en la historia de la categoría reina como un episodio lamentable. Lo que se esperaba que fuese una carrera corriente en el calendario acabó siendo todo lo contrario. Accidentes múltiples, críticas a la organización y los reiterados reinicios de carrera mancharon el GP.

Además de la dura caída de Álex Márquez, que ha tenido que ser intervenido de urgencia en la clavícula derecha y una vértebra, Johann Zarco, piloto de HCR, fue el protagonista de una escena que dejó mudo al público del Circuito de Barcelona-Cataluña.

El piloto francés se fue al suelo en una curva y, mientras estaba siendo arrastrado por la pista debido a la inercia de la caída, su pierna acabó encajada en la rueda trasera de su moto. Una imagen que, a pesar de su gravedad, ha resultado menos grave de lo que parecía.

"Me arrastra Marini y no consigo frenar para esquivarlo. Entonces empiezo a dar vueltas de campana con su moto y mi pierna izquierda queda atrapada entre la rueda, el sillín y el escape", relata Zarco a 'L'Équipe' sobre el incidente que vivió en Cataluña.

En el instante de su siniestro, el francés cuenta cómo los asistentes médicos y personal de carrera no se atrevían a ayudarle por miedo a causarle más daños. "Estoy atrapado en la grava, grito de dolor, mi pierna empieza a arder y todos los que se acercan a mí no se atreven a tocarme por miedo a agravar mis lesiones", añade el piloto.

"Entonces, tiro de mi pierna y acaban ayudándome. Me inmovilizan, me cortan el mono, me ponen un suero para que deje de sufrir... Yo nunca había vivido algo así, y fue realmente aterrador", concluye Zarco su relato sobre su accidente.

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