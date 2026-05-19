Toni Nadal señala la gran diferencia entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner

El tío y exentrenador de Rafa Nadal ha explicado que el italiano "no es tan brillante como Carlos pero sí es más consistente".

Este lunes arrancaron los primeros partidos de clasificación de un Roland Garros en el que el vigente campeón, Carlos Alcaraz, no podrá defender corona.

El murciano cayó lesionado en el Conde de Godó y posteriormente confirmó su baja para Madrid, Roma y París, estando Wimbledon en el aire.

En 'Radioestadio' Toni Nadal analizó las consecuencias de la baja del número 2 del mundo en la capital gala.

"Nadie se alegra de la lesión de un compañero pero cuando tu rival no participa, estás contento, es normal, sin Alcaraz las opciones de victoria de todos aumentan", señaló.

Sobre su rivalidad con Sinner, el tío y exentrenador de Rafa Nadal señaló la gran diferencia entre ambos.

"Jannik no es tan brillante como Carlos Alcaraz pero sí es más consistente, lo tiene todo", afirmó.

Paralelamente, Toni incidió en que el nivel medio del circuito ha bajado en los últimos años: "Ferrer, Berdych, Del Potro, Murray....nunca dejaron de luchar en los partidos ante Djokovic, Federer o Nadal...ahora eso se ha perdido un poco".

"Cada vez es más difícil ganar a Sinner, tener la posibilidad de ponerle en apuros...lo que está haciendo Sinner es extraordinario", zanjó.