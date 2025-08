La confesión de Hamilton sobre su primer año con Ferrari: "Necesito recargar, habrá alguna lágrima"

Lewis Hamilton vive sus 40 años con un giro radical en su vida deportiva. Su adaptación a Ferrari está siendo más complicada de lo que se esperaba de todo un heptacampeón de F1. Charles Leclerc le está batiendo con frecuencia, tanto en clasificación como en carrera. Además, todavía no ha subido a un podio en los domingos.

Ya en Hungría, el inglés tiene claro que espera el parón como agua de mayo: "Necesito recargar, estar con los chicos, reír y desconectar. Seguro que habrá alguna lágrima pero creo que eso es muy saludable. Sin duda es la más intensa desde la perspectiva de trabajo. Integrarte en una nueva cultura y un nuevo equipo no ha sido fluido en todas las áreas, ha sido una auténtica batalla".

No oculta su frustración ante la sequía de éxitos que le acompañan en su periplo con el 'Cavallino Rampante': "He acertado algunas veces, pero ocho o nueve veces de cada diez han salido mal. Ahora recogemos más información, mejora la comunicación con el equipo".

"Entendemos por ejemplo si viene más o menos lluvia, los riesgos que tomamos, el momento de cambiar de una goma a la otra, saber cuándo es el piloto o el equipo quien toma la decisión... es algo en lo que he intentado trabajar y estoy orgulloso de la decisión que tomamos", ha sacado pecho el británico.

Pese a las dificultades de esta temporada, Lewis se siente cómodo con el equipo y desmiente cualquier problema de sinergias con el muro de Maranello: "Siempre me emociona correr, me encanta lo que hago y me encanta ir vestido de rojo. Disfruto trabajando con este equipo y tengo mucha confianza".

"Es difícil de explicar, ya la tenía en mi anterior equipo. Con el tiempo construyes esa camaradería y veo la pasión del equipo y me encanta. Quiero contribuir lo mejor que pueda, no solo en la pista, también por detrás", ha zanjado el ex de Mercedes en declaraciones recogidas por 'As'.