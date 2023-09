No está siendo la temporada más sencilla para Alpine. Los franceses, que venían de ser cuartos en 2022 en el Mundial de Constructores, han pasado a ser el sexto equipo y han firmado fines de semana muy pobres como el último en el Gran Premio de Italia.

Este bajo rendimiento ha llegado a provocar rumores de una posible venta del equipo a Andretti. Y de todo ello ha hablado el CEO de Renault, Luca de Meo, en una entrevista con 'Motorsport Italia'.

Respecto a los rumores de venta, De Meo los desmintió rotundamente: "Estoy decepcionado porque lo hicimos mal en Monza, después de un podio en Zandvoort, pero no estamos en absoluto donde deberíamos estar. Tenemos que hacer un trabajo de relanzamiento pieza por pieza. Y todas esas historias que me gustaría vender del equipo son una mierda. La F1 es parte del proyecto Alpine como la resistencia y otras carreras".

"Creo mucho en el proyecto Alpine en la Fórmula 1, pero muchas veces los empresarios creen que la F1 funciona de la misma manera. Y en los GP, para encontrar la alquimia adecuada, para hacer algo como Red Bull o como hizo Mercedes durante un ciclo largo, hay que seguir trabajando, ser humilde y cambiar las cosas. Es un juego complicado que de repente tiene que empezar a girar", añadió.

De Meo asegura que no pueden estar entrando y saliendo de la Fórmula 1 y que hay medios para ser competitivos desde ya: "Hay que trabajar en ello, no se puede cerrar la caja y volver después de cinco años. Teóricamente tenemos los recursos para hacerlo bien con un equipo que está bastante bien financiado. Y la gente que no trabaja debe abandonar el sistema de la F1: esto es alta competencia".