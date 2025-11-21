El "orgullo" de David Ferrer por una España que quiere ser la sorpresa en la Copa Davis: "Esto es un regalo"

España jugará este sábado contra Alemania las semifinales de la Copa Davis y Ferrer se ha mostrado encantado con lo que están haciendo sus chicos: "Me lo paso bien".

Sin Carlos Alcaraz, el tenista número 1 del mundo, España ha comenzado esta Copa Davis con paso firme. Ya está en semifinales y no renuncia a soñar. El capitán, David Ferrer, ha lanzado un discurso de orgullo sobre sus chicos, que derrotaron en su debut a República Checa.

"No pienso en más allá. Estamos en semifinales y me lo paso bien. Pasamos momentos complicados como el de Rafa pero no me cambia la vida ganar o perder. Al día siguiente haré lo mismo. Me siento orgulloso y feliz de que vivan algo que yo ya viví", dice el capitán de la Copa Davis.

Califica a sus jugadores como "héroes": "Para nosotros estar aquí es un regalo. Estuvimos a una bola de partido en Marbella de quedarnos fuera. Pedro Martínez fue un héroe y ahora es un jugador de Davis. Era una eliminatoria complicada. Pablo Carreño compitió, Mensik mereció ganar. Jaume Munar sacó muy bien. Fue una de sus mejores actuaciones del curso".

"En mi opinión tengo los mejores jugadores de dobles", dice Ferrer sobre la pareja que le dio el pase a las semifinales.

Ahora toca "soñar y luchar". No quieren renunciar a nada. "Seguimos soñando y luchando. No hemos ganado nada, pero seguimos compitiendo. Sabía que estaban preparados para hacer cosas grandes. Ahora a descansar y disfrutar, que ha sido un día intenso. A preparar las semifinales", cierra el capitán de España.