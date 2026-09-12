Malas noticias para Carlos Sainz: la FIA le impone una sanción de tres puestos en el GP de España

El piloto español, que ha terminado decimoséptimo en la clasificación, tendrá que salir en vigésima posición este domingo tras haber obstaculizado el paso a Valtteri Bottas durante la Q3.

Carlos Sainz vuelve a recibir un duro 'golpe' en esta temporada. El piloto español no encarrila su mejor año en la Fórmula 1 y, a pesar de que esperaba sellar un buen resultado en el GP de España, en su casa y ante su público, la FIA le acaba de imponer una sanción que le complica puntuar este domingo.

Una vez concluida la clasificación de este sábado, en donde el piloto de Williams había conseguido la decimoséptima plaza, la organización ha decidido castigarle con tres puestos de sanción por "no dejar paso al coche que se le aproximaba".

Así reza el texto publicado en la web de la F1, en el cual señalan que el español impidió el paso a Valtteri Bottas, a pesar de haberle advertido por radio de que el piloto finlandés "se aproximaba". "Los comisarios determinan que el coche número 55 obstaculizó innecesariamente al coche número 77", añade el comunicado.

Al haber incumplido la orden directa, el organismo ha dictaminado que Sainz saldrá en vigésima posición este domingo a las 15:00 horas, solo por delante de Oliver Bearman y Lance Stroll, que no salieron a pista durante la sesión.

"No fue una sesión muy limpia, dos o tres problemas que probablemente nos costaron caro al final, cinco milisegundos para pasar a la Q2. Luego salimos muy pronto para la última tanda y también obstaculizamos a Valtteri; acabo de escuchar que lo obstaculizamos sin ningún aviso del muro de boxes", ha comentado Carlos, haciendo balance de la clasificación.

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