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Al final de la sesión

Norris firma una memorable 'pole' en Madring...¡con protagonismo del 'Cholo' Simeone!

El técnico rojiblanco fue el encargado de darle la habitual 'rueda' firmada al 'poleman'. Lando se impuso a los Mercedes y a Verstappen para asegurarse salir desde lo más adelante posible en la carrera del domingo.

Lando Norris y Diego Pablo Simeone Lando Norris y Diego Pablo SimeoneRedes

Lando Norris es el primer 'poleman' del Gran Premio de España en Madring. El británico ha firmado una clasificación espectacular con la que ha derrocado a los Mercedes, favoritos para marcar el mejor tiempo, y a Max Verstappen, que ha terminado tercero.

El McLaren no parecía ser el monoplaza más rápido de la parrilla pero Lando ha conseguido exprimir al máximo su rendimiento y el del coche con una vuelta espectacular en la 'Q3'. Ante la dificultad para adelantar en Madring, Norris pasa a ser el gran favorito para la carrera del domingo.

El vigente campeón ha recibido la habitual 'rueda' de 'poleman' de las manos del Cholo Simeone. El entrenador del Atlético de Madrid ha sido protagonista entregándole el 'trofeo' a Norris después de lo que ha sido la primera clasificación en la historia de Madring en la Fórmula 1.

Ha sido una sesión tranquila y sin incidentes en la que los españoles no han tenido la mejor de las suertes. Fernando Alonso partirá desde la decimo octava plaza y Carlos Sainz lo hará desde la decimo séptima. Ambos se aferran a la posibilidad de tener una buena salida y ganar algunas posiciones en los primeros metros de carrera.

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