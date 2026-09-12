Un Madrid de dos caras arrolla al Rayo en el Bernabéu

Los de 'Mou' dejaron el partido resuelto en la primera mitad pero un exceso de confianza y relajación en la segunda impacientaron a la grada blanca y al propio técnico portugués.

El Real Madrid afrontaba una semana trampa. Los blancos debía ganar ante Inter y Rayo para disipar las dudas tras la derrota ante el Betis. Así lo han hecho los de Mourinho aunque dejando evidencias de que el equipo tiene dos caras claras.

Ante el Rayo se vieron ambas. El Madrid arrollador y dinámico apareción en la primera mitad. Kylian Mbappé hizo el primero de penalti. Lejeune cometió una falta clara sobre Carreras en el área. El central francés erró también en el segundo gol que terminó con el lateral blanco haciendo el segundo solo tres minutos después. Bellingham, que sigue de dulce, dejó su sello rematando de primeras un centro de Vinícius para hacer el tercero.

El Madrid perezoso apareció en la segunda mitad. Con el partido ya sentenciado, los blancos se relajaron y eso lo aprovechó el Rayo para cambiar la dinámica del partido. Mou y el Bernabéu, se enfadaron con sus futbolistas.

Parte de la grada blanca silbó durante esos minutos en los que el Rayo recortó distancias y generó ocasiones de gol claras. Camello hizo el tanto rayista. Es pichichi de la Liga junto con Raphinha y Mbappé.

Fue el francés quien, en el añadido, puso el 4-1 tras aprovechar un pase de Guler. El turco fue suplente pero dejó minutos de mucho nivel en el tiempo que estuvo en el campo.

A pesar del tenso momento en la segunda mitad, el Real Madrid vuelve a la senda de la victoria en Liga. Se enfrentará al Elche el próximo martes. Ese mismo día, el Rayo recibirá al Espanyol en Butarque.