La comentada propuesta de Verstappen para "mejorar" el Madring: "Que me den un mapa y lo arreglo"

El tetracampeón del mundo ha sugerido varios cambios para el llamativo circuito madrileño que se estrenará de forma oficial este domingo. Pese a ello, asegura que "está bien acabado y organizado".

El ansiado GP de España situado en Madrid ya es una realidad. Durante este fin de semana, la capital española es el escenario central del mayor espectáculo de automovilismo. Y, a pesar de que el diseño del circuito ha sido aplaudido por la mayoría de los pilotos de la parrilla, uno ha propuesto cambios.

En concreto, Max Verstappen, uno de los corredores más críticos con el nuevo reglamento, ha señalado varios aspectos del trazado que modificaría tras haber corrido la clasificación. "Que me den un mapa y lo arreglo. Ajustaría casi todas las zonas de frenado. Ahora mismo hay una sola trazada y es fácil de defender", ha declarado el neerlandés a 'The Telegraaf'.

En sí, el tetracampeón del mundo ha sugerido que los pilotos sean preguntados a la hora de diseñar los circuitos, ya que ellos saben qué aspectos podrían mejorar la competición. "Deberían preguntarnos a los pilotos antes de construir un circuito. Un piloto sabe muy bien lo que se necesita", añade Max.

Aunque el piloto de Red Bull se ha mostrado crítico con Madring, no ha dudado en recalcar que "está bien acabado y organizado". "Sin duda hay potencial", ha concluido Verstappen.

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