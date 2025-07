Vettel se sincera sobre su cambio de Red Bull a Ferrari

Sebastian Vettelabandonó Red Bullpara unirse a Ferrari después de gobernar la Fórmula 1 con cuatro campeonatos del mundo consecutivos. Sin embargo, tras el cambio de aires de 2015, el piloto alemán no volvió a ser campeón.

Vettel llegó a Ferrari con el objetivo de volver a reinar, esta vez, vestido de rojo, como ya hizo su ídolo y amigo Michael Schumacher. Pero el sueño nunca se materializó a pesar de que el germano terminó como subcampeón en dos ocasiones.

Pese a todo, Vettel no se arrepiente de su fichaje por la escudería deManarello aunque declaró en el podcast de 'Sport am Sonntang' que si que hubo una situación que le incomodó: "No me arrepiento del fichaje en sí pero creo que el elemento humano se perdió un poco".

En este contexto, Vettel admite que haría las cosas de otra manera aunque recuerda su historia con buenos ojos. Tanto la etapa en Ferrari, bonita a su manera, como en la de Red Bull, insuperable: "Lo pasé muy bien en Ferrari pero una gran parte de mí sigue identificándose con Red Bull y Red Bull Racing".