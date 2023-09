Fernando Alonso vuelve a la filosofía samurái. Este fin de semana, en el Gran Premio de Japón, estrenará un casco especial para la carrera de Fórmula 1. El equipo Aston Martin ha sido el encargado de presentarlo.

Un casco blanco, decorado con edificios que representan la cultura de Japón. Todo ello acompañado con un círculo rojo simulando la bandera del país junto a su número, el 14.

"El espíritu del samurái vive en su interior. Una decoración especial para Fernando Alonso en el Gran Premio de Japón", ha escrito Aston Martin en sus redes sociales.

The spirit of the samurai lives within.

A special lid for @alo_oficial at the #JapaneseGP. pic.twitter.com/9EqTrAZbIO