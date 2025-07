La mentalidad que ha llevado a Marc Márquez a dominar la MotoGP: "No puedes salir a la pista pensando en no caerte"

Marc Márquez lideró los Libres 1 en Brno a pesar de sufrir una caída al principio del evento. El de Cervera es imparable y la diferencia de nivel entre él y el resto de la parrilla parecer ser, directamente, de una categoría.

Márquez afronta este Gran Premio con una diferencia de 83 puntos con respecto al segundo clasificado, su hermano Álex. Una ventaja que ni el mismo Marc podía imaginar

Sin embargo, es el resultado que cabría esperar cuando mezclas un talento como el de el ilerdense con una competitividad tan voraz como la que demuestra el piloto, al límite cada vez que sale a la pista.

Marc no corre en Brno desde hace seis años y, con el mundial 'en el bolsillo', tiene muy clara la fórmula para completar su objetivo: no aflojar.

"No puedes salir a la pista, con once carreras para terminar la temporada, con la mentalidad de no caerte. Evidentemente que nunca te quieres caer, pero no puedes salir pensando en no caer", sentenciaba Márquez en declaraciones recogidas por 'Motorsport' durante la previa de un GP donde lideró los libres a pesar de las dificultades.