La llamativa nota que pone Pecco Bagnaia a su 2025: "Los Márquez lo han hecho mejor..."

El compañero del octocampeón del mundo reconoce que no puede llegar al notable tras los primeros 11 Grandes Premios de la temporada.

"Me puedo poner un 6 sobre 10"

Llegados al ecuador de la temporada 2025 de MotoGP tras haberse disputado once Grandes Premios antes del GP de la República Checa, Marc Márquez lidera la general con 83 puntos más que Alex y 147 más que su compañero de equipo, Pecco Bagnaia.

Precisamente, al italiano le preguntaron en la rueda de prensa previa al fin de semana en Brno qué nota se pone a esta primera mitad de año... y no ha podido ser más sincero.

Y es que el '63' reconoceque no llega al notable: "No quiero considerar el año pasado, porque si lo hago, la puntuación es de 5 sobre 10. Pero desde el arranque de la temporada, y con los problemas que hemos ido desentrañado a lo largo de estas 11 carreras, me puedo poner un 6 sobre 10".

"Creo que he trabajado bien en algunas situaciones; en otras, quizás, he pecado un poco de nervioso, pero a veces es un poco mejor relajarte, hablar con el equipo y reiniciar, ir dando pasos hacia delante", ha justificado.

De hecho considera que las notas más altas las merecen los Márquez: "Hay dos pilotos que lo han hecho mejor que yo desde el principio del año, otros pilotos han tenido carreras donde han sido mejores, pero el potencial que teníamos hasta ahora es el de terminar terceros, y estoy en esa posición en el campeonato".