El Gran Premio de Japón es uno de los más especiales de la temporada. Además, más allá del gran ambiente en las gradas y de la espectacularidad del circuito, Fernando Alonso tiene un aliciente especial para el trazado de Suzuka.

La cultura nipona siempre ha estado muy presente en la filosofía de vida del piloto español, y no hay mayor prueba de ello que el tatuaje de un samurái que tiene en la espalda o la gran cantidad de frases de mentalidad samurái que ha dejado en sus redes sociales desde 2012.

Ahora, a pocos días de disputarse en Gran Premio, el equipo Aston Martin ha publicado un vídeo en el que Fernando Alonso explica por qué la filosofía samurái le ha acompañado siempre y cómo, gracias a ella, ha podido superar las malas rachas en la Fórmula 1.

"El 99% de las veces fracasas, pero por una vez que tengas éxito, toda la espera y el trabajo habrá merecido la pena. Mi mayor temor es no hacerlo bien, no rendir, no ganar. La vida trata más del fracaso que del éxito", explica el asturiano.

Asimismo, Fernando también asegura que aplica esa mentalidad en cada carrera que disputa: "Cada carrera que comienzo, aunque no seamos lo suficientemente fuertes para luchar por la victoria, hay 1% de mí que, cuando cierro la visera y se apaga el semáforo, continúa con la esperanza de que es el día en que voy a ganar".

