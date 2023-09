Fernando Alonso se ha convertido en uno de los mejores pilotos de la historia de la competición, así como en uno de los más veteranos. Sin embargo, su buen rendimiento constante y su éxito en el 'Gran Circo' no son fruto de la casualidad.

El piloto asturiano, ahora de Aston Martin, siempre ha tenido una mentalidad única, ganadora y fuerte gracias a la cual ha podido superar los momentos difíciles que ha tenido a lo largo de su trayectoria en la F1.

Y es que Fernando siempre ha sido un gran aficionado de la cultura japonesa, uno de los motivos por el que el Gran Premio de Japón es de sus favoritos y por el que, incluso, se hizo un gran tatuaje en la esaplda de un samurái.

Un Samurai no tiene fuerza solo en los músculos. Inteligencia y fuerza de voluntad es donde posee la energía suficiente para realizarlo todo — Fernando Alonso (@alo_oficial) June 1, 2012

Una mentalidad que comenzó a viralizar a través de sus redes sociales y sus declaraciones a partir del año 2012, cuando peleó el Mundial de Pilotos mano a mano con Sebastian Vettel hasta la última carrera pese a contar con un un Ferrari notablemente inferior al Red Bull.

Y es que, a través de sus redes sociales, Alonso siempre ha compartido frases del tipo "la lluvia sólo es un problema si no te quieres mojar" o "un guerrero con una causa es el soldado más peligroso de todos", siempre acompañadas con un '#samurai'.

La lluvia sólo es un problema si no te quieres mojar.#samurai — Fernando Alonso (@alo_oficial) May 26, 2013

Además, ya en el Gran Premio de la India de 2012, tras la carrera, el entonces piloto de Ferrari, después de realizar una de las mejores actuaciones de su carrera, dejó en televisión una de las frases más icónicas de aquel año: "El samurái siempre luchaba con espadas contra armas de fuego de sus rivales".

El origen del 'samurái'

Ya en 2013, en una entrevista, explicó el porqué de ese cambio en su mentalidad y aseguró que hay mucho que aprender de la cultura nipona: "Leo libros sobre el tema, me interesa mucho Japón, la cultura del país en general".

A warrior with a cause is the most dangerous soldier of all. #samuraiquotes#trainingpic.twitter.com/pH3nGrzOX5 — Fernando Alonso (@alo_oficial) February 12, 2020

"Comencé a estudiar con mayor profundidad y descubrí una filosofía de vida interesante. No sólo para correr, sino sobre todo para la vida cotidiana. Como sociedad tenemos mucho que aprender de la cultura samurái. A veces olvidamos cuáles son los verdaderos problemas", explicó.

Asimismo, el español también tiene un tatuaje en la espalda, que no se deja ver mucho, de un samurái para que nunca se le olvide su objetivo en la vida. Al menos así lo explicó en 2012.

"No me canso de él porque no lo veo nunca. Es una manera de recordarme quién soy, de dónde vengo y la fuerza que tengo que tener cada día. Me viene por los valores que tienen los samuráis y la cultura japonesa: respeto , educación o su manera de vivir", confesó.

A warrior has to deal with the path of improvement. His life is a challenge, and challenges are not good or bad, are simply challenges... — Fernando Alonso (@alo_oficial) January 7, 2015

Una mentalidad que, además, le ha acompañado más allá de la Fórmula 1 y que también le ha ayudado a triunfar en otras categorías, como en el campeonato de resistencia o el Dakar.

“Si os adentráis en el camino inexplorado, al final aparecerán infinitos secretos. No tengáis miedo a probar lo desconocido y lo incomodo.” Bushido. #fraseSamurai#samurai#campeonesdelmundoresistenciapic.twitter.com/wlNyNOB0Dl — Fernando Alonso (@alo_oficial) June 21, 2019

Ahora, 10 años después de aquella época mágica en Ferrari, la cultura japonesa continúa presente en el ovetense y, este próximo fin de semana en el circuito de Suzuka, Alonso, con un casconuevo y especial, tiene la oportunidad de demostrar su mentalidad y resarcirse del último Gran Premio de Singapur.