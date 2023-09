Seguramente Carlos Sainz esté viviendo el mejor momento de su carrera deportiva. Un carrerón en Monza en el que se defendió de los dos Red Bull para ser tercero... y una victoria en Singapur dando una 'masterclass' desde su inicio en la pole.

Y su compañero de equipo, Charles Leclerc, dice que este Ferrari no le beneficia a él y sí a Sainz. El motivo, según él, es que el coche no logra el "sobreviraje" que él necesita para sentirse cómodo al volante.

"Por el momento no me siento del todo cómodo con el monoplaza, tiene demasiado subviraje para mi gusto y me cuesta esquivarlo. Debido a la imprevisibilidad del coche, no puedo tener el sobreviraje que quiero", explicó Charles tras ser cuarto en el circuito de Marina Bay.

Reconoce que el paso adelante que ha dado Ferrari ha sido muy positivo, pero que él todavía no ha dado con la tecla: "Queda trabajo por hacer, pero en primer lugar es estupendo ver que al menos la competitividad parece estar ahí. Ahora me toca a mí intentar alcanzarla...".

"Es genial tener a Carlos con ese estado de forma porque me empuja también a entender un poco más mi estilo de pilotaje y a intentar adaptar mi estilo de conducción a lo que necesita este coche", detalla Leclerc.

Esta progresión de Sainz le ha colocado quinto en el campeonato, justo por detrás del Aston Martin de Fernando Alonso (a 28 puntos) y 21 puntos por encima de Leclerc.

"Singapur ha sido históricamente una pista muy buena para nosotros, así que tenemos que esperar una carrera más para ver si hemos dado un paso adelante realmente o si es algo puntual", detalla el monegasco, que sabe que en 2023 está siendo superado por su compañero.

¿Cuándo vuelve la F1?

No hay descanso tras Singapur. La Fórmula 1 regresa este fin de semana en el Circuito de Suzuka con el Gran Premio de Japón. La carrera se celebrará este domingo, 24 de septiembre, a partir de las 7 de la mañana (hora española).