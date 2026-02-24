Cuatro años de guerra en Ucrania: el mayor conflicto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial sin visos de resolverse

¿Por qué es importante? El 24 de febrero de 2022, Vladímir Putin anunció el ataque contra Ucrania en una "operación militar especial" por tierra, mar y aire. Hoy, cuatro años más tarde, la paz sigue resistiéndose con la situación del Donbás en el centro del debate.

"He decidido lanzar una operación militar especial". Ese era el anuncio con el que Vladímir Putin oficializaba el comienzo de la invasión de Rusia sobre suelo ucraniano, ataques por tierra, mar y aire que llegaban después de semanas acumulando tropas en la frontera de Ucrania. Volodímir Zelenski, vestido de traje, denunciaba el ataque llevado a cabo por las fuerzas rusas y lo equiparaba a la "Alemania fascista en la Segunda Guerra Mundial". Hoy, cuatro años más tarde, ese conflicto se ha convertido en el peor en suelo europeo desde entonces.

En este tiempo, se calcula que han muerto al menos 46.000 militares ucranianos muertos, según trasladó Zelenski en febrero del año pasado, con unos 5,9 millones de personas desplazadas, de las cuales 5,3 se encuentran en Europa, según ACNUR. Además, hay 3,7 millones de personas desplazadas dentro de Ucrania. Según el Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos (ACNUDH), más de 56.000 civiles ucranianos han muerto o resultado heridos desde el inicio del conflicto.

Los esfuerzos diplomáticos se centran en intentar llegar a un acuerdo de paz que, en estos momentos, sigue antojándose complicado. Putin quiere el control del Donbás y Zelenski no quiere entregárselo. Con Estados Unidos de por medio, que no ha dudado en ponerse del lado del mandatario ruso y ha apremiado a Zelenski a claudicar, se están llevando a cabo conversaciones a tres bandas para llegar a un acuerdo. Por el momento, esas conversaciones no han llegado a ningún punto, siendo el siguiente intento esta misma semana, concretamente el 27 de febrero.

El conflicto trascendió las fronteras de Ucrania y salpicó de lleno a una Europa que no ha sido unánime a la hora de responder. Lo vimos incluso este lunes, cuando los Veintisiete no lograron llegar a un acuerdo para sancionar a Rusia tras el bloqueo de Hungría, que había anunciado que vetaría cualquier medida a favor de Kyiv hasta que no reanudara el transporte de petróleo a su país y a Eslovaquia a través del oleoducto Druzhba. "Es una pena y un mensaje que no queríamos transmitir hoy", lamentó la Alta Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas.

Los gestos de Europa con Ucrania

Y es que en la Unión Europea hay quienes no han acabado de ver en Putin un enemigo, tampoco en la OTAN, que en estos cuatro años no han conseguido integrar a Ucrania en la Alianza Atlántica. En su primera propuesta de 'plan de paz', el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, obligaba a Ucrania a ceder Crimea y las regiones de Donetsk y Lugansk, así como a renunciar a entrar en la OTAN. Hemos llegado a ver al mandatario estadounidense humillar a Zelenski en la Casa Blanca, acusándole de estar "jugando con la Tercera Guerra Mundial", en un tono demasiado cómplice en ocasiones con un Putin que ha acabado por cansarle en repetidas ocasiones.

Toda respuesta de la Unión Europea se ha limitado a eso, a gestos para, como ha asegurado el presidente del Consejo Europeo, António Costa, "reafirmar" el apoyo de Europa a Ucrania, sin entrar en un conflicto armado directo con Rusia. Por un lado están esas sanciones y por otro los espaldarazos económicos a Ucrania, con un préstamo de 90.000 millones de euros para los próximos dos años. En 2022, se inició la Misión de Asistencia Militar de la UE en apoyo a Ucrania, que ha conseguido formar a 85.200 soldados ucranianos. A finales de 2025, el Consejo adoptó el Programa para la Industria de Defensa Europea que dotará con 300 millones de euros a Ucrania. En 2023, se acordó un plan para acelerar la entrega de munición y misiles a Ucrania.

Este martes, los dirigentes de la Coalición de Voluntarios para Ucrania mantendrán un encuentro por videoconferencia. El Gobierno británico y en concreto su primer ministro, Keir Starmer, ha anunciado que, junto al presidente francés, Emmanuel Macron, ha convocado este encuentro telefónico de la Coalición, según un comunicado publicado por el Número 10 de Downing Street. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participará en el encuentro, después de que España haya estado presente en las distintas convocatorias de este foro. La Coalición de Voluntarios se formó en marzo de 2025 para respaldar a Kyiv en su conflicto armado con Rusia y plantear medidas de apoyo en el contexto posbélico. El grupo cuenta ya con 34 países, además de Ucrania, en una iniciativa liderada por Reino Unido y Francia que han manifestado su disposición a participar en una fuerza de mantenimiento de la paz en suelo ucraniano una vez se logre un acuerdo de alto el fuego.

Ucrania también sobrevive al frío

Por su parte, el presidente de Ucrania ha sacado pecho de la "resistencia" de su país frente a un Putin ante el que "no se han doblegado". "Hoy se cumplen exactamente cuatro años desde que Putin tomó Kyiv en tres días. Y esto dice mucho de nuestra resistencia, de cómo Ucrania ha luchado durante todo este tiempo", ha asegurado a primera hora de este martes.

Con todo ello, miles de ucranianos pasan gran parte del día sin luz, sin calefacción. Rusia centra sus ataques en la infraestructura energética ucraniana. En enero, los ataques rusos dejaron a más de 300 edificios sin calefacción central, dejando también al Metro sin funcionar. Todo, haciendo frente a temperaturas extremas. Esa es la realidad que vive una Ucrania que sigue resistiendo y que sigue anhelando una paz que no llega.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.