La clave en la caída de 'El Mencho': la identificación de una de sus parejas sentimentales precipitó la operación

¿Por qué es importante? La inteligencia estadounidense habría sido, reconoce la plana mayor de México, clave para localizar la zona en la que podía estar el líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación. Luego, una mujer —su actual amante— fue también clave para que las fuerzas mexicanas lo cercaran.

Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación, fue abatido en Jalisco durante un operativo de fuerzas federales. La captura fue facilitada por su relación con una de sus parejas, cuyo avistamiento desencadenó la operación. La inteligencia estadounidense ayudó a localizar la zona, aunque no participó directamente en el operativo. 'El Mencho' intentó escapar, pero fue capturado junto a 'El Tuli', su mano derecha, quien coordinaba la violenta respuesta del cártel. 'El Tuli' llevaba armas, dinero y organizaba ataques, lo que conmocionó al ministro de Defensa mexicano al relatar las bajas sufridas.

El líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', uno de los capos más buscados por EEUU, fue abatido este domingo en un dispositivo de fuerzas federales en Jalisco. La tarde de este lunes, además, se ha conocido cómo lograron pillarlo: por su novia. Sus encuentros con su pareja sentimental fueron clave para su captura.

La inteligencia militar decidió precipitar la operación cuando se identificó a una de las parejas sentimentales de 'El Mencho' que salía del complejo el sábado, mientras que el narco y su círculo de seguridad permanecían en él.

La inteligencia estadounidense habría sido, reconoce la plana mayor de México, clave para localizar la zona en la que podía estar 'El Mencho'. Luego, una mujer —su actual amante— fue clave para que las fuerzas mexicanas lo cercaran. El sábado fue avistada en un poblado del Jalisco profundo, cuna del cártel, en el centro-oeste mexicano. Se desplegó rápidamente un operativo aeroterrestre que agobia sólo de escucharlo. "Personal de fuerzas especiales, la Guardia Nacional, con seis helicóptero y aviones texanos", ha explicado este lunes Ricardo Trevilla, ministro de Defensa de México.

Todo esto, pero sin participación de Estados Unidos. "No hay participación en la operación de fuerzas de Estados Unidos. Lo que hay es mucho intercambio de información", ha confirmado la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

'El Mencho' se echó al monte —al bosque—, pero ni modo. Cayó. Como también fue capturado 'El Tuli', actual mano derecha de 'El Mencho' que —tras la detención de los hijos de este, 'el Menchito' y 'la Negra'— operaba la logística y finanzas del cártel. "'El Tuli' llevaba un arma larga, un arma corta, 7.200.000 pesos y 965.000 dólares americanos, cartuchos, cargadores y el vehículo", ha detallado el ministro de Defensa mexicano.

'El Tuli' ha sido, además, el 'comandante' de la caótica y violenta respuesta de los cárteles. "Él estaba coordinando bloqueos sobre las vías de comunicación, los incendios a vehículos, los ataques a instalaciones militares y ofrecía además 20.000 pesos por cada militar que asesinara", ha agregado Trevilla. Tan sanguinario este 'Tuli' que a todo un ministro de Defensa se le han saltado las lágrimas al recontar las bajas en la Guardia Nacional Mexicana.

