Qué bien sienta trabajar en equipo. Qué bueno es poder decir que, cuando se necesita, hay alguien dispuesto a echar una mano. Eso mismo pueden decir en Ferrari, que tienen en Carlos Sainz y en Charles Leclerc no solo a una de las mejores parejas de todo el Mundial sino también a dos pilotos que saben del significado de la palabra 'honor'. En México, español y monegasco dieron buena muestra de ello.

Porque había un objetivo común para la 'Scuderia'. Uno que tenía por nombre Pierre Gasly. El francés de AlphaTauri, tremendamente rápido, no estaba al alcance de un Charles Leclerc que no solo no ganaba tiempo ante él sino que lo iba perdiendo. En esas apareció Carlos Sainz.

El madrileño tenía gomas más frescas. Las mismas, duras, pero más frescas. Y más ritmo, mucho más ritmo que el monegasco. En esas llegó el 'Fernando is faster than you', pero mejor.

Sí, Sainz era más rápido

Sí, a Leclerc le pidieron que si Sainz llegaba que le dejase pasar. Carlos se quejó por radio, diciendo que Charles cometía errores para que él no pudiera llegar. Pero llegó. Llegó y le dejó pasar. Y comenzó a perseguir a Gasly.

Le recortó bastante, pero eran 12 segundos los que tenía por delante y eran palabras mayores cuando no restaban tantas vueltas para el final. Cuando quedaban un par de giros, de repente, Leclerc volvía a ser quinto y Sainz sexto.

Volvieron a tener las posiciones que tenían a pesar de que Carlos le metía, en ese momento, más de cuatro segundos a su compañero.

Pero un pacto es un pacto

Sin embargo, un pacto es un pacto. Y la palabra dada ha de ser cumplida. Y eso fue justamente lo que Sainz hizo con Leclerc, y lo que Leclerc hizo con Sainz.

Con McLaren sumando tan solo un punto, Ferrari vive feliz en la pelea del Mundial de Constructores con el tercer puesto como objetivo principal.

