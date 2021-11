Fernando Alonso siempre dice que los puntos se reparten el domingo. Que es en carrera cuando toca dar el do de pecho. Que es ahí donde más hay que rendir. Y en México, en el GP de México, en un sitio en el que nunca ha tenido precisamente suerte, lanzó además una predicción tras caer en la Q1. Tras firmar una de sus peores clasificaciones del curso. Aún con ello, dijo algo que se ha cumplido.

Dijo que se veía en los puntos. Es más, dijo, y afirmó, que estaría entre el octavo y el décimo. Y sí, eso fue lo que sucedió. Eso fue justamente lo que pasó en el Hermanos Rodríguez. Porque Alonso, de nuevo, fue más 'Magic' que nunca.

Y la cosa pudo ponerse muy fea al comienzo de la prueba, pues nada más empezar vio cómo Valtteri Bottas trompeaba y cómo casi se lo come. Así de sencillo. No se veía prácticamente nada. Evitó al Mercedes, pero no pudo hacer lo propio con los restos de coche que había de Daniel Ricciardo y con un Mazepin que, inesperadamente, se colocó por delante de Alonso.

Adelantamiento brutal a Russell

Sin embargo, tocaba tirar. El ruso no fue rival para el Alpine, y se puso inmediatamente a perseguir a Kimi Raikkonen. Fernando no llegó al finlandés, pero sí a George Russel, a quien adelantó con una espectacular maniobra. Antonio Giovinazzi perdió la posición en boxes.

De repente, estaba en tierra de nadie pero con dos posibles batallas. Una, por delante, con un Kimi Raikkonen alejado pero a quien iba recortando distancias; la otra, por detrás, con Lando Norris, con un McLaren, apretando y con gomas más frescas.

En primera fila para ver el Hamilton - Pérez

Para colmo, la batalla entre Lewis Hamilton y Sergio Pérez que Alonso vio prácticamente en primera fila. Le doblaron, y por radio avisaron a Norris de que aprovechase para pasar a Fernando. Pero no, con un Alpine, frente a un McLaren con mejores gomas, Fernando aguantó.

Y pudo firmar la que es, en cinco participaciones, su mejor actuación en México sumando un par de puntos con una novena plaza que ayuda a Alpine en el Mundial de Constructores. Pero AlphaTauri está muy, muy cerca... Próxima parada, Brasil.

Te puede interesar

Fernando Alonso se pone fecha de caducidad en la F1... y le manda un dardo a Lewis Hamilton

La petición de Fernando Alonso a la FIA sobre los límites de pista

Sergio Pérez abre una nueva herida en Red Bull: "Me dieron el alerón roto de Verstappen y..."