El campeón del mundo que se rinde a Alonso: "Será recordado como uno de los grandes de la historia"

Jenson Button, embajador de Aston Martin y campeón en 2009, recuerda las batallas en pista con Fernando y le dedica un elogio de mucha magnitud.

Fernando Alonso ya mira con otros ojos lo que le queda de Mundial. El Gran Premio de Países Bajos fue un soplo de aire fresco para el piloto y para Aston Martin. Ambas partes fueron capaces de maximizar sus recursos para conseguir el mejor resultado de la temporada, noveno.

Alonso es consciente de la situación en la que está. El Aston no es un monoplaza, de momento, como para estar compitiendo por victorias. Aún así, el compromiso de Fernando siempre ha sido absoluto a la hora de intentar conseguir los objetivos.

Jenson Button fue uno de sus grandes rivales en pista cuando Fernando luchaba por mundiales. El británico es ahora emnbajador de Aston Martin y, en unas declaraciones para la propia escudería, no ha dudado en volver a recordar el tremendo valor que tiene poder contar con un piloto como Alonso.

De hecho, Button va más allá y reconoce que a la hora de pilotar, competir con Fernando se asemeja mucho al siete veces campeón del mundo Michael Schumacher: "Pelear con Fernando fue muy parecido a pelear con Schumacher. Cuando decida irse, será recordado como uno de los más grandes de la historia",

"Si todos los coches fuese iguales, reconocería al instante a Fernando. Pilota como nadie. Personalmente espero que se quede un poco más", concluye Button.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido