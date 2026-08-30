Mueren una madre y su hija en el incendio de un bar en Cedrillas, Teruel

Los detalles El fuego se ha declarado en la parte baja del edificio, según han informado fuentes de la Diputación Provincial de Teruel, y se ha extinguido al resto del edificio con mucha fuerza.

Una mujer de 32 años y su hija de nueve han fallecido en un incendio en el bar Cedrún de Cedrillas, Teruel. Una tercera persona fue evacuada por posible intoxicación. El fuego se originó en la parte baja del edificio y se propagó con fuerza. El aviso se recibió a las 17:24 horas y se desplegaron cuatro bomberos, dos oficiales, el jefe de guardia de la Diputación Provincial de Teruel, un helicóptero medicalizado, una UVI móvil y la Guardia Civil. A las 19:20 horas, el incendio fue extinguido y la Unidad de Policía Judicial de Teruel inició la investigación.

Una mujer de 32 años y su hija, de nueve, han fallecido este domingo en un incendio declarado en el bar Cedrún del municipio de Cedrillas (Teruel), según han informado a EFE fuentes de la Subdelegación del Gobierno. Además una tercera persona ha sido evacuada de la primera planta del edificio gracias a la escalera que ha llevado un vecino.

Esta tercera persona habría sufrido una intoxicación, según ha informado la Guardia Civil.

El fuego se ha declarado en la parte baja del edificio, según han informado a EFE fuentes de la Diputación Provincial de Teruel, y se ha extinguido al resto del edificio con mucha fuerza.

Según estas fuentes, en un primer momento las personas afectadas por el incendio han sido atendidas por los servicios sanitarios.

El aviso se ha recibido sobre las 17:24 horas y hasta el lugar se han desplazado cuatro bomberos, dos oficiales y el jefe de guardia de la Diputación Provincial de Teruel, así como el helicóptero medicalizado del 112, una UVI móvil y Guardia Civil.

El incendio se ha dado por extinguido a las 19:20 horas y la Unidad de Policía Judicial de la Comandancia de Teruel se ha hecho cargo de la investigación.

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