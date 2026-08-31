Acusan de homicidio a la tripulación del barco hundido en Chipre con ocho fallecidos

Personas reaccionan mientras se reúnen junto a un hospital tras el naufragio de una embarcación de pasajeros frente a la costa de Kyrenia, en el norte de Chipre

El contexto El barco, un catamarán de 40,5 metros de eslora propiedad de la empresa turca Filo Denizcilik, había zarpado con 267 pasajeros y ocho tripulantes del puerto de Girne, en el norte de la isla de Chipre, con rumbo a Turquía.

Un tribunal en Girne, Chipre del Norte, ha ordenado el arresto de los ocho tripulantes de un barco y del gerente de la empresa propietaria, Filo Denizcilik, tras el naufragio que dejó ocho muertos y 18 desaparecidos. El catamarán, que transportaba 267 pasajeros, se hundió mientras cubría la ruta entre Girne y Tasucu, Turquía. El juez ha decretado un arresto inicial de tres días para investigar las causas del accidente, revisar el cuaderno de bitácora y recabar testimonios de 241 supervivientes. Las autoridades continúan la búsqueda con embarcaciones y drones, mientras se investiga el estado técnico del barco, que tenía 26 años y llevaba inactivo cuatro.

Un tribunal de la ciudad turcochipriota de Girne ha ordenado este lunes el arresto, bajo los cargos de homicidio por negligencia e imprudencia, de los ocho tripulantes del barco cuyo naufragio ayer al norte de la isla de Chipre ha dejado ocho muertos y dieciocho desaparecidos, informan los medios locales.

Esa corte ha ordenado también el arresto del gerente de Filo Denizcilik, la empresa turca propietaria del barco siniestrado, un catamarán de 40,5 metros que se hundió el domingo con 267 pasajeros a bordo cuando cubría la ruta entre Girne, en el norte de Chipre, y el puerto de Tasucu, en Turquía.

El juez responsable ha ordenado el arresto de los sospechosos por un plazo inicial de tres días para dar tiempo a los investigadores a reunir los datos técnicos pendientes, revisar el cuaderno de bitácora de la nave y recabar testimonios de los 241 supervivientes rescatados.

18 personas siguen desaparecidas

Un total de 18 personas siguen desaparecidas tras el naufragio, mientras algunos medios informan de que el mal estado de la embarcación pudo ser la causa del siniestro, en el que se han confirmado ya ocho fallecidos.

Cuatro embarcaciones equipadas con sistemas de visión nocturna y dos helicópteros han estado participando toda la noche en la búsqueda de supervivientes, que continúa esta mañana con la ayuda de drones llegados desde Turquía, según informan las autoridades locales.

El ministro de Turismo de la autoproclamada República Turca del Norte de Chipre, Fikri Ataoglu, ha anunciado que un buque con capacidad de rastrear la zona hasta 500 metros de profundidad llegará a la zona mañana martes procedente de Turquía.

Ataoglu ha precisado que han sido rescatadas 249 personas y que cuatro de las ocho víctimas mortales han sido ya identificadas.

La tripulación emitió el domingo una llamada de socorro a las 12:10 hora local en la que informó de que la nave hacía aguas. La embarcación terminó volcando y hundiéndose en una zona donde la profundidad del mar es de unos 514 metros.

Según la emisora turca NTV, el barco tenía 26 años de antigüedad pero llevaba al menos cuatro años inactivo antes del siniestro. Esa fuente señala que se está investigando si el buque estaba en condiciones técnicas adecuadas para navegar por alta mar.

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