Irán ataca bases estadounidenses en Jordania como represalia al bombardeo de la isla Larek

El contexto Este ataque es la respuesta al bombardeo previo realizado por Estados Unidos sobre la isla iraní de Larek, que se encuentra en el estrecho de Ormuz, para destruir cohetes que tenían cargadas minas marinas.

La Guardia Revolucionaria de Irán afirmó haber atacado dos bases estadounidenses en Jordania como represalia al bombardeo de Washington sobre la isla iraní de Larak. Utilizando misiles y drones, el ataque se dirigió a las bases de Al Azraq y Rey Hussein, causando "grandes daños", aunque no se ha detallado el impacto. El Ejército de Jordania informó que interceptó ocho misiles sin causar daños ni víctimas. El ataque estadounidense pretendía destruir cohetes con minas marinas en el estrecho de Ormuz, considerados una "amenaza inminente". Medios estadounidenses indicaron que los ataques sobre Jordania fueron interceptados por el Ejército norteamericano.

La Guardia Revolucionaria de Irán ha asegurado haber atacado la madrugada de este lunes dos bases estadounidenses en Jordania como represalia al bombardeo de Washington sobre la isla iraní de Larek, realizado horas antes.

En un comunicado publicado por varias agencias iraníes, la Guardia Revolucionaria ha dicho haber lanzado esta operación combinando misiles y drones contra las bases de Al Azraq y Rey Hussein causando "grandes daños", sin que haya trascendido el impacto contra dichos objetivos.

Por su parte, el Ejército de Jordania ha informado en un comunicado que sus sistemas de defensa aérea interceptaron este lunes ocho misiles dentro del espacio aéreo del país y que estos no provocaron ni daños ni víctimas.

"Las Fuerzas Armadas Jordanas hicieron frente a estos ataques y lograron destruir los misiles antes de que representaran una amenaza para los ciudadanos o la propiedad", ha señalado el texto.

Este ataque es la respuesta al bombardeo previo realizado por Estados Unidos sobre la isla iraní de Larek, que se encuentra en el estrecho de Ormuz, para destruir cohetes que tenían cargadas minas marinas y que iban a ser dispuestas en ese paso estratégico, confirmó el Comando Central de EEUU (CENTCOM).

El CENTCOM ha dicho en un mensaje en su cuenta de X que la colocación de minas por parte de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) representaban "una amenaza inminente" en el estrecho de Ormuz.

"En esencia, Irán generó la amenaza y el ejército estadounidense la eliminó para proteger a los marinos civiles, al transporte marítimo comercial y al libre flujo del comercio mundial", ha añadido.

Varios medios estadounidenses, como Axios y Fox News, han asegurado que los ataques sobre Jordania fueron interceptados por el Ejército norteamericano. Según la Guardia Revolucionaria, el ataque de Washington, que supone el primero contra objetivos iraníes en más de un mes, ha dejado heridos y víctimas mortales, sin precisar cifras. Un portavoz de este cuerpo de élite ha asegurado que la "agresión terrorista" de la Casa Blanca sería "castigada".

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