Sánchez descarta la participación de Marruecos en la crisis de Ceuta: "No hay ninguna información que apunte a ello"

¿Qué ha dicho? El presidente del Gobierno ha defendido que la cooperación con Marruecos es "positiva", apuntando que "nueve de cada 10 migrantes han retornado voluntariamente".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reaparecido en el arranque del curso político para dar explicaciones sobre la crisis migraotria en Ceuta un mes después de la entrada masiva de alrededor de 80.000 migrantes.

En una entrevista en Cadena Ser ha descartado la participación de Marruecos en la entrada de migrantes por la frontera de Ceuta del pasado 30 de julio que ha ocasionado una grave crisis en la ciudad autónoma. "No hay ninguna información por parte de ningún centro de inteligencia que alumbre alguna duda sobre su participación", ha asegurado.

También ha enfatizado que la relación bilateral con Marruecos, que tiene "mucho ángulos y aspectos" relevantes, en el ámbito de la migración es "francamente positiva", y ha recordado que sus autoridades hicieron un amplio despliegue policial en la zona de Castillejos en cuanto se desencadenó la crisis para frenar las entradas a Ceuta.

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