Ahora

Ceuta, al límite

Sánchez descarta la participación de Marruecos en la crisis de Ceuta: "No hay ninguna información que apunte a ello"

¿Qué ha dicho? El presidente del Gobierno ha defendido que la cooperación con Marruecos es "positiva", apuntando que "nueve de cada 10 migrantes han retornado voluntariamente".

Imagen de archivo de Pedro Sánchez. Imagen de archivo de Pedro Sánchez.Agencia EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reaparecido en el arranque del curso político para dar explicaciones sobre la crisis migraotria en Ceuta un mes después de la entrada masiva de alrededor de 80.000 migrantes.

En una entrevista en Cadena Ser ha descartado la participación de Marruecos en la entrada de migrantes por la frontera de Ceuta del pasado 30 de julio que ha ocasionado una grave crisis en la ciudad autónoma. "No hay ninguna información por parte de ningún centro de inteligencia que alumbre alguna duda sobre su participación", ha asegurado.

También ha enfatizado que la relación bilateral con Marruecos, que tiene "mucho ángulos y aspectos" relevantes, en el ámbito de la migración es "francamente positiva", y ha recordado que sus autoridades hicieron un amplio despliegue policial en la zona de Castillejos en cuanto se desencadenó la crisis para frenar las entradas a Ceuta.

Noticia pendiente de ampliación.

Las 6 de laSexta

  1. Vivas califica de "incomprensible" la respuesta del Gobierno en Ceuta: "La ciudad está indignada"
  2. Al menos ocho muertos en el naufragio de un barco con 267 pasajeros frente a las costas del norte de Chipre
  3. Nepal, en alerta máxima por nuevas inundaciones en un escenario apocalíptico con rescates a contrarreloj
  4. "Un pequeño regalo de amor": Nicolás Maduro comparte unas fotos desde la cárcel sonriendo y realizando el símbolo de la victoria
  5. Los precios de productos frescos, disparados: "Las judías han pasado de 6 a 16 euros; casi toda la verdura ha subido por el calor"
  6. Cash Stevens, el músico estadounidense que ya es viral por ser un clon de Feijóo: "Él es más guapo, pero yo toco la guitarra"