Jorge Martín sí se ve capaz de plantar cara a Márquez: "Marc es duro, pero yo..."

El líder del mundial de MotoGP 'sobrevive' en Aragón con un quinto puesto: "Esta era la pista más complicada".

Jorge Martín mantiene el liderato del mundial de MotoGP, pero Marc Márquez se acerca. Ya está a 19 puntos después de su pleno en Aragón con victoria en la sprint del sábado y en la carrera del domingo. Pero el de Aprilia no se achanta.

Después de la carrera aseguró que se siente en plena forma para luchar por el mundial. Aragón es historia y con ello el peor circuito para él: "Creo que Aragón es quizá la pista más complicada de lo que queda de año. Espero que estas catorce carreras y todo el trabajo que llevamos durante este año ahora lo veamos recompensado en las carreras que quedan. Creo que tenemos moto y tenemos piloto para disfrutar".

"Está claro que Márquez es un rival muy duro, pero haré lo mejor que pueda para pelear este mundial hasta el final", dice el piloto madrileño en palabras que publica 'Motosan'.

No siente que este quinto puesto sea "un paso atrás" para él porque en MotorLand siempre lo ha pasado mal: "Yo creo que no es un paso atrás. Creo que es una pista complicada. Hemos sacado un quinto en uno de los peores fines de semana en cuanto a sensaciones, así que tan mal no estamos".

"Estoy muy cerca de ese 100%, pero hay pistas donde no hay agarre, que es donde sufro. Donde no tengo aún ese control al 100% del derrapaje, de cómo entrar con la dirección cerrada, ahí sufro. Y esta era, creo, la última pista donde sabía que iba a sufrir mucho. Lo he hecho, he sacado dos quintos y creo que toda esa información que tengo de estas catorce carreras me va a ayudar a estar mucho más adelante en las próximas", explica el líder del mundial de MotoGP.

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