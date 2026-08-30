Nuevo enigmático mensaje de Alonso sobre su renovación con Aston Martin: "Tal vez quieran caras nuevas"

El asturiano sigue sin ser del todo claro sobre si seguirá en la Fórmula 1 o no la temporada que viene. Fernando vuelve a dejar mensajes sobre una continuidad que es toda una incógnita.

Nadie sabe si Fernando Alonso continuará siendo piloto de Fórmula 1 la temporada que viene. De hecho, da la sensación de que incluso ni él mismo tenga claro si seguirá compitiendo en la máxima categoría del automovilismo mundial.

Son varios los rumores que apuntan a que el asturiano está pendiente de ver en qué punto se situará Honda en cuanto a competitividad. En el pasado GP de Países Bajos, Fernando ya mantuvo una reunión con Adrian Newey sobre su continuidad.

Todo parece estar en aire pero los brotes verdes vistos en Zandvoort y Hungría podrían ser determinantes de cara a que Alonso viera con otra perspectiva una futura temporada en la Fórmula 1. El bicampeón ha vuelto a ser algo escéptico a la hora de hablar de su futuro.

Deja, en una entrevista en 'Viaplay', varios mensajes llamativos que, como de costumbre, resulven más bien poco a la hora de intentar saber si Alonso seguirá o no: "No sé por qué hay tanto interés. Tal vez la gente quiera caras nuevas".

"Aunque en España seguro que no. Me siento fresco, motivado y rápido. Pero estos coches no son tan divertidos como solían ser", concluye Fernando.

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