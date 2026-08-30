Embarrados, pero vivos: el milagroso rescate a unos trabajadores que quedaron atrapados en una cueva por el alud de Nepal

Los detalles Todavía queda gente atrapada en sus casas, como una mujer a la que han ayudado a salir del balcón, tal y como se puede ver en el vídeo.

En Nepal, trabajadores atrapados en una cueva por un alud lograron salir, aunque aún hay personas atrapadas en sus hogares. Nepal confirmó el hallazgo del último español desaparecido, aunque Exteriores no lo ha ratificado. Más de 3.000 personas siguen desaparecidas y equipos indios se han sumado a la búsqueda, pero las condiciones son peligrosas debido a inundaciones y colapsos de infraestructuras. Hasta ahora, se han confirmado 804 muertos, con 16 en China, donde la censura dificulta la verificación de datos. China ha enviado equipos de rescate, pero el tiempo para encontrar supervivientes se agota rápidamente.

Unos trabajadores que quedaron atrapados en una cueva por el alud que azotó Nepal han conseguido salir al exterior. Lo han hecho embarrados, pero vivos.

Mientras, todavía queda gente atrapada en sus casas, como una mujer a la que han ayudado a salir del balcón, unas impactantes imágenes que se pueden ver en el vídeo principal que acompaña a la noticia.

Nepal ha informado que el último de los españoles desaparecido ha sido encontrado, aunque Exteriores no ha confirmado esta información. Mientras, más de 3.000 personas siguen desaparecidas.

Este domingo, equipos indios se han unido a la búsqueda entrando en túneles, aunque la situación todavía está lejos de ser segura. Y es que en el país tibetano persisten las inundaciones y las infraestructuras siguen colapsando, como una carretera que ha desaparecido este domingo, dejando paso a un mar de lodo.

Por el momento, se han confirmado 804 muertos, de los que 16 se han producido en el lado chino. Sin embargo, a pesar de que en China la riada afectó menos, no se puede saber con seguridad la veracidad de los datos por la censura del régimen de Xi Jinping. Lo que sí han hecho los chinos es mandar equipos de rescate que, con efectivos y maquinaria pesada, luchan por encontrar vida bajo el lodo.

El tiempo apremia y queda poco espacio para los milagros, con la ventana de oportunidad para encontrar a los miles de desaparecidos agotándose drásticamente.

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