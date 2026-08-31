Se fue al suelo otra vez
"Es humillante y vergonzoso": Pecco Bagnaia, completamente hundido en Aragón
Pecco Bagnaia se fue al suelo al comenzar la carrera. Otra vez. "Estoy muy disgustado con la situación y no veo salida", dice.
Contrastes en Ducati. Mientras Marc Márquez gana y remonta en la lucha por el mundial, Pecco Bagnaia vuelve a ir al suelo. Está frustrado, muy frustrado. Y asume que no va a poder mejorar en los pocos meses que le quedan de rojo antes de hacer las maletas hacia Aprilia.
El lamento de Pecco fue brutal después de la carrera. Su discurso fue muy duro, reconociendo que ha llegado a un punto en el que no sabe cómo salir a flote.
"Lo he dado todo por Ducati, y me cuesta aceptar que la situación haya llegado a este punto. Estoy muy disgustado y no veo salida", dice el italiano en 'Motorsport'.
Asegura que está ante uno de los momentos más difíciles desde que llegó a MotoGP: "Todo esto es humillante y vergonzoso... creo que es uno de los peores momentos de mi carrera, ya que no veo salida, y la situación incluso ha empeorado en las últimas dos carreras".
"Con la moto actual, no puedo pilotar con naturalidad, de ahí las caídas", sostiene Pecco.
Para encontrarle en el mundial de pilotos hay que descender hasta la octava plaza con 143 puntos. A más de 100 del líder, de Jorge Martín y su Aprilia.
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