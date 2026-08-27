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Exaltación de la estelada

Reparten 10.000 esteladas a las puertas del Camp Nou tras la agresión policial de Elche

Los detalles Pretenden defender la legalidad de la estelada y denunciar lo ocurrido el pasado domingo en Elche, cuando varios agentes de policía agredieron a un menor aficionado del Barça tras requisarle una de estas banderas.

Reparten 10.000 esteladas a las puertas del Camp Nou tras la agresión policial de Elche
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Estaba previsto que en la noche de este jueves, en el Camp Nou, se homenajeara a los jugadores del Barça que ganaron el Mundial de fútbol con la selección española. Pero en vez de eso, este debut se puede convertir en un mar de esteladas. El club anima a protestar así por la agresión que sufrió un menor que llevaba una a manos de la Policía.

Así, unas 10.000 esteladas han sido repartidas este jueves en los aledaños del Camp Nou en una convocatoria para reivindicar el uso legal de la bandera. "Creo que lo de las esteladas está muy bien, porque es un símbolo legal", cuenta un joven aficionado.

Un acto con esteladas en el que también se ha querido condenar lo ocurrido el pasado domingo en Elche. Cuando varios agentes de policía agredieron a un menor aficionado del Barça. Poco antes, le habían requisado la estelada que portaba.

Tras lo que denuncian como una agresión, el presidente del Barça, Joan Laporta, suspendió el homenaje a los campeones del mundo. "Este acto no se hará porque no se da el contexto ni el entorno más apropiado", dijo. Aunque también ha animado a formar una marea de esteladas en su lugar. Una exaltación de la estelada.

Y esto es lo que ha sucedido esta tarde en Barcelona, minutos antes de que el Barça debutase esta temporada en su estadio. Se han repartido 10.000 banderas esteladas y muchos asistentes al encuentro se han reunido frente a las entradas al Camp Nou.

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