Muere un joven de 25 años en el incendio de un garaje de bicicletas eléctricas en el distrito de Arganzuela (Madrid)

Un joven muere en el incendio de un garaje de bicicletas eléctricas en el distrito de Arganzuela (Madrid)

Los detalles Ei incendio se declaró este domingo en un garaje con trasteros y bicicletas eléctricas situado en un edificio de la calle Canarias, en el distrito madrileño de Arganzuela.

Un joven de 25 años ha fallecido en un incendio en un garaje con trasteros y bicicletas eléctricas en la calle Canarias, distrito de Arganzuela, Madrid. Emergencias Madrid recibió la alerta poco antes de las 20:00 horas, y 13 dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento acudieron al lugar. El incendio estaba muy desarrollado, con acceso dificultado por la alta carga térmica y la estructura laberíntica del garaje. Los bomberos encontraron el foco del incendio y al joven, ya fallecido, con signos de intoxicación por humo. Samur-Protección Civil confirmó su muerte. La Policía Nacional investiga el incidente mientras la Municipal colabora.

Un joven de unos 25 años ha muerto este domingo en un incendio declarado en un garaje con trasteros y bicicletas eléctricas situado en un edificio de la calle Canarias, en el distrito madrileño de Arganzuela.

Una portavoz de Emergencias Madrid ha informado de que poco antes de las 20:00 horas el centro coordinador ha sido alertado del incendio para cuya extinción han acudido 13 dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid.

A su llegada, el incendio se encontraba muy desarrollado y el acceso al garaje dificultado, debido a la elevada carga térmica y de fuego, así como a lo laberíntico del garaje y trasteros.

Una vez los bomberos han podido acceder, han encontrado el foco del incendio y han localizado a un hombre de unos 25 años, le han sacado al exterior ya fallecido con signos de intoxicación por humo y quemadura inhalatoria. Las asistencias de Samur-Protección Civil han confirmado el fallecimiento del joven.

Una vez extinguido el incendio, los bomberos han evacuado los gases provocado por el fuego, han ventilado el garaje y sacado al exterior las bicicletas para evitar que se reinicie el fuego. Policía Nacional investiga lo ocurrido y la Municipal colabora en las diligencias.

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