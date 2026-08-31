A la altura de Alonso y Márquez
El antológico récord de Palou tras conquistar su quinto título: "No sé cuanto durará"
El piloto catalán conquista su quinto Mundial en seis años agrandando aún más su leyenda en el automovilismo y dejando registros que nadie jamás había visto en la IndyCar.
Álex Palou es historia del automovilismo. El piloto catalán ha vuelto a tocar la gloria conquistando un nuevo título en el Mundial de la IndyCar. Palou, tras este nuevo éxito, pasa a ser uno el tercer piloto más laureado de la competición.
Palou ha marcado una época antológica en la IndyCar consiguiendo cinco mundiales en seis años. Algo inédito en la categoría. El barcelonés ya era sin duda una leyenda del mundo del motor pero con este triunfo sigue agrandando un legado que parece no tener final.
Todo habiendo certificado el título a falta de una prueba para que termine el Mundial y sacándole más de 100 puntos a su perseguidor más cercano. Sin duda, un hito que le hace entrar de lleno también en selecto club de campeones del mundo españoles en motor compartiendo éxitos con nombres como Marc Márquez y Fernando Alonso.
"Increíble, no sé qué decir. Estoy muy orgulloso de este equipo. Hoy fue un día muy complicado para nosotros, pero se siente fenomenal, otro campeonato, y preparados para el siguiente", aseguró Palou a los medios presentes en Milwakee.
"Es difícil expresarlo con palabras. Le debo todo a este equipo; me dieron la oportunidad de ser no solo ganador de una carrera, sino también campeón, y ahora pentacampeón. Ha sido increíble. Y siento que empezamos ayer. Parece que empezamos ayer. Cada vez estamos más cerca. Cada día nos divertimos más. Ha sido un año maravilloso. Los últimos dos años han sido simplemente mágicos para nosotros", concluye Álex para 'As'.
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