Tremenda confesión de Márquez tras su exhibición en Aragón: "Hace dos semanas estaba medio muerto"

El ilderdense deja un mensaje muy optimista sobre su estado físico teniendo en cuenta lo duro que ha sido para él este verano. No hay que olvidar que en mayo se sometió a una doble operación.

Marc Márquez fue el rey de Aragón por octava vez en su carrera. El ilerdense venía de unas semanas con dudas después de haber visto como las Aprilia le cogían mucha ventaja en Silverstone, pero Motorland era una oportunidad de oro para reengancharse a la pelea.

Marc no la desperdició. 37 puntos de 37 en una circuito que se rindió a él después de la carrera. Más allá de la imagen de superioridad que dio, no hay que olvidar el estado físico con el que pilota Márquez. Fue en mayo cuando el ilerdense se sometió a una doble operación de hombro y pie tras dos fracturas.

Su forma física era toda incógnita. Nadie sabía cómo iba a volver, y mucho menos, si tendría opciones de pelear por el Mundial. Tres meses después, esa duda está complertamente despejada, aunque, no se ha disipado sin sufrimiento.

Marc, en declaraciones que recoge 'Motosan', ha confesado que hace unas pocas semanas estaba muy mal físicamente: "Hace dos semanas estaba medio muerto, o cojo, ahora vuelvo a estar vivo. Entonces va y viene. Sobre todo es aprovechar los momentos que te puedes encontrar durante un fin de semana, aprovecharlos cuando realmente se tiene y se puede ganar".

"Y si no, pues sacar el máximo. Pero se está viendo que Martín y sobre todo Bezzecchi es el que creo que va a encadenar unas carreras buenas. Tenemos que estar muy concentrados", concluye Marc.

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