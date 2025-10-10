Cambio radical en Aston Martin para construir el coche de Fernando Alonso en 2026: "No podemos copiar..."

Enrico Cardile, director técnico, dice que el nuevo rumbo no será el de copiar a otros coches y sí construir algo propio: "Queremos ser la referencia".

Aston Martin ha tomado un nuevo rumbo. Ya no quieren copiar a otros equipos, sólo pensar en ellos mismos y convertirse en una referencia. Es lo que ha dicho Enrico Cardile, el jefe técnico del equipo, que está cambiando la manera de trabajar de la escudería de Fernando Alonso y de Lance Stroll.

En una entrevista publicada por el propio equipo, Cardile habla de esa "identidad": "Tenemos que encontrar nuestra identidad y utilizar nuestra visión para dar forma a la organización de modo que funcione como nosotros queremos. Está bien inspirarse en otros lugares, pero copiar lo que se ha hecho en otros sitios no es lo correcto".

"Tenemos que construir algo que se base en nuestros puntos fuertes y nos permita trabajar en nuestros puntos débiles. Queremos ser la referencia, no un clon de la referencia existente", dice el que fuera gurú de Ferrari.

Porque "copiar" no es el camino como se hacía en el pasado con Dan Fallows: "No puedes limitarte a copiar lo que hace otro, por mucho éxito que tenga, porque eso significa ser un perseguidor, en lugar del líder, y ese no es el camino hacia el éxito".

Diferencias entre Ferrari y Aston Martin

La "cultura" es diferente entre Ferrari y Aston Martin: "Los objetivos son los mismos: todo el mundo se centra en ganar, pero el equipo de F1 de Ferrari tiene una historia muy larga y estable, con procesos y herramientas establecidos. Aquí, todavía estamos construyendo estas cosas".

Aston Martin sigue en construcción. Y más con la incorporación de Adrian Newey y del propio Cardile. Sin embargo, Ferrari es la escudería más laureada de la historia de la Fórmula 1.