No lo está pasando bien
A Lance Stroll se le quiebra la voz al hablar de las críticas: "Me molesta..."
El piloto de Aston Martin dice que las críticas "son ruido" y prefiere no pensar en ellas: "No aceptes críticas de alguien de quien no aceptarías consejos".
Lance Stroll no puede más. Las críticas le están afectando. Lo ha confesado en una entrevista publicada por Aston Martin. Incluso se le quiebra la voz cuando habla de los comentarios negativos y celebra la ayuda que está recibiendo de su entorno para poder abstraerse.
"No aceptes críticas de alguien de quien no aceptarías consejos...", dice el piloto canadiense de Aston Martin.
Las críticas son "ruido" para él: "Me gusta verlo sólo como ruido. Si me meto en ello, me molesta seguro, pero ahí es donde tengo la suerte de tener a buena gente a mi lado, que me quiere, que confía en mí. Pongo mi atención en ella y en sus opiniones. No puedo vivir en mi mundo, siempre hay críticas, la gente tiene la memoria muy corta y por eso, es bueno estar rodeado de gente importante".
Sobre los compañeros de equipo que ha tenido, dice que de todos ha aprendido: "Aprendí mucho de todos ellos, con cada compañero de equipo ves diferentes puntos fuertes que te ayudan a mejorar como piloto, ves cosas que hacen mejor que tú como piloto, cosas con las que te quedan por añadir a tu arsenal. Felipe Massa, mucha experiencia, aprendí mucho a gestionar los neumáticos, comunicarme con mis ingenieros, puesta a punto del coche...".
De Sergio Pérez aprendió mucho también fuera de la pista: "Fui compañero de Sergio, un gran compañero, tuvimos una buena relación dentro y fuera de la pista. Aprendí mucho de él".
"Aprendí mucho de Sebastian Vettel, Fernando Alonso… podríamos estar sentados mucho tiempo hablando de todo lo que aprendí. Muchas cosas. Todos los pilotos tienen puntos fuertes y débiles, y cuando tienes compañeros, te quedas con ello. He sido muy afortunado de tener una gran relación con mis compañeros", explica Lance.