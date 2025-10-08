Aston Martin quiere ver campeón a Fernando Alonso: "El fracaso no es una opción"

Enrico Cardile, director técnico de la escudería británica, tiene claro que lo harán "bien" en 2026 a pesar de que se vaya a producir un "cambio radical" en el reglamento.

A pesar de que restan seis Grandes Premios para que concluya la presente temporada de Fórmula 1, en Aston Martin ya solo piensan en 2026.

El nuevo túnel de viento, las novedosas instalaciones en Silverstone, el motor Honda, el apoyo de Aramco, la inversión millonaria de Lawrence Stroll… los ingredientes están ahí, pero ahora falta darle forma.

En una entrevista publicada por el propio equipo, Enrico Cardile ha incidido en que "el fracaso no es una opción" y ha mostrado una exigencia máxima.

"No podemos conformarnos con buenos resultados en una sesión de túnel de viento o una exitosa reducción de peso, porque no tenemos una referencia", ha explicado el director técnico de Aston Martin.

De hecho, no tiene dudas de que el éxito llegará: "Lo haremos bien el año que viene. No sé si será en la primera carrera, en la segunda, en la séptima o cuando sea. Lo que tenemos es compromiso, enfoque y la confianza de que saldrá bien. Tenemos todo lo necesario para hacer un gran trabajo. El fracaso no es una opción".

De la mano de sus "jefes", AdrianNewey y Andy Cowell, confían en explotar al máximo las zonas grises del nuevo reglamento para convertir a Fernando Alonso en campeón.

"Será un cambio radical respecto a lo que tenemos ahora. Mucho va a cambiar. El concepto aerodinámico será completamente nuevo; la reducción del peso mínimo será un desafío enorme para todos. Habrá una nueva unidad de potencia, un nuevo combustible. Hay muchas variables en juego, lo que hace muy difícil predecir dónde estará cada uno", ha añadido.