Febrero ha comenzado con un terremoto de noticias. La expectación por las presentaciones y el inicio de la próxima temporada se eclipsaron durante unos instantes por el bombazo del fichaje de Lewis Hamilton por la Scuderia Ferrari .

Haas no ha dejado que los aficionados digieran el anuncio de Ferrari y serán los primeros en presentar su monoplaza para la temporada de 2024. La presentación será este viernes, 2 de febrero, a las 15:00 horas (hora española).

El equipo Kick Sauber presentará su coche el día 5 de febrero, seguido de Williams, que lo harán en la misma fecha. Alpine presentará el suyo el día 7 de febrero, y un día después, el antiguo AlphaTauri.

Habrá que esperar cuatro días para la presentación del equipo de Fernando Alonso. Aston Martin revelará su monoplaza el día 12 de febrero. El día 13 de febrero se presentará el Ferrari que conducirán Charles Leclerc y Carlos Sainz.

El 14 de febrero se presentarán tanto el Mercedes como el McLaren. Por último, el día 15 de febrero, Red Bull presentará el coche del vigente campeón de la Fórmula 1, Max Verstappen.

La pretemporada entra ya en la recta final y en menos de un mes se resolverán muchas de las dudas que se tienen sobre el rendimiento de los monoplazas después de que comiencen los 'tests' en Baréin.

