Ahora

Un sacerdote particular

El 'cura DJ' arrasa en el Medusa Festival: más de 150.000 personas se reúnen en Cullera para escuchar al padre Guilherme

Los detalles La popularidad de este sacerdote portugués se disparó tras actuar ante un millón y medio de personas en la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa en 2023 y se ha convertido en uno de los artistas más destacados del techno internacional.

El padre Guilherme, en el Medusa Festival
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Un cura poniendo a bailar a más de 100.000 jóvenes con música techno. Es lo que ha conseguido el padre Guilherme en el Medusa Festival de Cullera (Valencia). La popularidad de este sacerdote portugués se disparó tras actuar ante un millón y medio de personas en la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa en 2023, con una actuación por la que fue 'bautizado' como "el cura DJ".

Este sábado, la playa de Cullera, que es durante estos días el epicentro mundial de la música electrónica, ha tenido como gran protagonista a este sacerdote, que ha compartido cartel con algunos de los artistas más importantes del panorama internacional, como Armin Van Buuren, D-Block & S-TE-FAN, Luciano o Djs From Mars.

A sus 24 años, el padre Guilherme se ordenó sacerdote, llegando incluso a servir como capellán en las campañas de Afganistán y Kosovo. Fue precisamente durante esas misiones donde comenzó a usar el techno para transmitir su fe.

Su actuación en Lisboa hace dos años junto al papa Francisco le llevó al estrellato, convirtiéndose en uno de los músicos más famosos a nivel mundial. De hecho, ha llegado a actuar en los escenarios más importantes del mundo del techno.

Esta faceta artística ha provocado enormes recelos en la Iglesia. Para algunos sectores del mundo clerical, su carrera musical genera desconfianza, lo que le ha costado durísimas críticas.

Sin embargo, el padre Guilherme defiende que la Iglesia debe estar presente en todos los sectores de la sociedad y asegura que las críticas no van a frenarle en su lucha por compaginar la fe con la música electrónica.

Las 6 de laSexta

  1. Europa pide que la voz de Ucrania sea escuchada y cierra filas junto a Zelenski: "El camino hacia la paz no puede decidirse sin ellos"
  2. Una ayuda que mata: mueren tres palestinos aplastados por palés de comida lanzados desde el aire
  3. El sindicato de técnicos de Hacienda pide investigar a Juan Carlos I por dudas sobre su residencia fiscal
  4. Abascal habla sobre Jumilla y apoya las "deportaciones masivas": "Vienen aquí pensando que esta tierra es suya"
  5. La ola de calor más larga desde 2022 deja a 44 provincias en aviso este domingo
  6. Las personas LGTBIQ+ con discapacidad reclaman su derecho a desear y ser deseados: "La gente piensa que eres asexual"