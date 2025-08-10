El 'cura DJ' arrasa en el Medusa Festival: más de 150.000 personas se reúnen en Cullera para escuchar al padre Guilherme

Los detalles La popularidad de este sacerdote portugués se disparó tras actuar ante un millón y medio de personas en la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa en 2023 y se ha convertido en uno de los artistas más destacados del techno internacional.

El padre Guilherme, un sacerdote portugués conocido como "el cura DJ", ha logrado poner a bailar a más de 100.000 jóvenes en el Medusa Festival de Cullera, Valencia. Su popularidad creció tras actuar ante un millón y medio de personas en la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa en 2023. A sus 24 años, se ordenó sacerdote y sirvió como capellán en Afganistán y Kosovo, donde comenzó a utilizar el techno para transmitir su fe. A pesar de las críticas de algunos sectores de la Iglesia, Guilherme defiende que debe estar presente en todos los ámbitos de la sociedad, compaginando su fe con la música electrónica.

Este sábado, la playa de Cullera, que es durante estos días el epicentro mundial de la música electrónica, ha tenido como gran protagonista a este sacerdote, que ha compartido cartel con algunos de los artistas más importantes del panorama internacional, como Armin Van Buuren, D-Block & S-TE-FAN, Luciano o Djs From Mars.

A sus 24 años, el padre Guilherme se ordenó sacerdote, llegando incluso a servir como capellán en las campañas de Afganistán y Kosovo. Fue precisamente durante esas misiones donde comenzó a usar el techno para transmitir su fe.

Su actuación en Lisboa hace dos años junto al papa Francisco le llevó al estrellato, convirtiéndose en uno de los músicos más famosos a nivel mundial. De hecho, ha llegado a actuar en los escenarios más importantes del mundo del techno.

Esta faceta artística ha provocado enormes recelos en la Iglesia. Para algunos sectores del mundo clerical, su carrera musical genera desconfianza, lo que le ha costado durísimas críticas.

Sin embargo, el padre Guilherme defiende que la Iglesia debe estar presente en todos los sectores de la sociedad y asegura que las críticas no van a frenarle en su lucha por compaginar la fe con la música electrónica.