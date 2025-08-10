Un incendio amenaza Las Médulas, en León, y obliga al desalojo de los vecinos de Yeres

¿Por qué es importante? La provincia tiene cinco fuegos activos, aunque el que más preocupa es el del monumento natural, donde los Bomberos se afanan en evitar que las llamas se desplacen al paraje.

La provincia de León ha vivido una noche complicada debido a varios incendios que amenazan el paraje natural de Las Médulas. Dos de ellos, en Llamas de la Cabrera y Yeres, han sido declarados de nivel 2, obligando al desalojo de vecinos en Puente de Domingo Flórez. La Unidad Militar de Emergencias y efectivos de la Junta trabajan intensamente para controlar las llamas, especialmente en Yeres, con 17 medios desplegados. Otros incendios activos se encuentran en Orallo, Sésamo y Fasgar. La ola de calor ha incrementado el número de grandes incendios en España, que ya suman 14 este año, superando la media del último decenio.

La provincia de León ha pasado una de las noches más complicadas. Los incendios (este sábado se declaraban cinco) no dan tregua y durante la madrugada han seguido avanzando amenazando una de las joyas de la provincia: el paraje natural de Las Médulas. Según confirma EFE, dos de ellos han sido declarados de nivel 2 por la Junta de Castilla y León en Llamas de la Cabrera y Yeres, este último perteneciente a la localidad de Puente de Domingo Flórez donde los vecinos han tenido que ser desalojados, mientras que otros tres en Fasgar, Orallo y Sésamo se encuentran en nivel 1.

Según avanza 'Diario de León', militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y efectivos de la Junta trabajaron y vigilaron la zona desde el municipio de Puente de Domingo Flórez y Carucedo durante la noche de este sábado. En el incendio de Yeres, de los que más preocupan, han trabajado 17 medios de todo tipo, aéreos y terrestres, con cinco cuadrillas de tierra, 3 autobombas y 2 bulldozer, según datos de la Junta. Allí, los efectivos se afanan en evitar que las llamas lleguen al monumento natural.

Además siguen activos otros incendios, como el de Orallo, que se declaró el viernes a las 17.55 horas debido a la concentración de rayos y en el lugar trabajaron un dispositivo conformado por 13 medios aéreos y terrestres. También en Orallo ha tenido que ser activada la Unidad Militar de Emergencias que partió de su base del Ferral del Bernesga.

De igual forma, en el cerco de incendios forestales que afectan al Bierzo, existe otro en las inmediaciones del pueblo de Sésamo, en el municipio de Vega de Espinareda, así como otros en el resto de la provincia de León, como es el caso del que también preocupa en Fasgar, Murias de Paredes.

Catorce incendios este año

El caso de León no es único ya que durante los últimos días las llamas son una máxima debido a la potente ola de calor que azota la Península. Así, el número de grandes incendios -aquellos que superan las 500 hectáreas quemadas- ocurridos este año en España suman ya 14 y superan así la media del último decenio, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

El departamento ha actualizado los datos de incendios forestales que se han registrado desde el 1 de enero hasta el pasado domingo 3 de agosto -no están por lo tanto incluidos todavía los que se han registrado esta semana-, que revelan también que la cantidad de superficie que ha asolado el fuego (casi 40.000 hectáreas en lo que va de año) es muy inferior a la media de los últimos diez años (de 62.235 hectáreas).

La cifra de grandes incendios de este año -14- es ya una de las más altas que se ha registrado durante este periodo, superada sólo por los que se produjeron en 2022 (41), en 2017 (16) y en 2023 (16 incendios).