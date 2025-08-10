Ahora

Los termómetros, disparados

La ola de calor seguirá causando estragos: 16 comunidades en alerta este lunes con avisos rojos en Canarias

Los detalles Solo Asturias se libra de los avisos por altas temperaturas. Galicia, Cantabria y Baleares vivirán una jornada más suave, con avisos amarillos gracias a un descenso notable de las máximas.

La ola de calor seguirá causando estragos: 16 CCAA, en alerta este lunes con avisos rojos en Canarias
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La segunda ola de calor del verano seguirá golpeando a gran parte del país este lunes 11 de agosto, dejando a 16 comunidades autónomas bajo aviso por altas temperaturas. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), 12 de ellas estarán en nivel naranja y Canarias alcanzará el nivel rojo, el máximo en la escala de riesgo.

Solo Asturias se libra de las alertas por calor. Galicia, Cantabria y Baleares vivirán una jornada más suave, con avisos amarillos gracias a un descenso notable de las máximas en la primera y temperaturas algo más contenidas en las otras dos.

En contraste, el calor se intensificará en zonas próximas al Mediterráneo, el valle del Ebro y algunos puntos de la vertiente cantábrica. Los termómetros superarán los 35 °C en la mayor parte de la Península, Canarias y Baleares, y alcanzarán los 40 °C en buena parte de Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha e incluso Navarra.

Las mínimas apenas variarán, aunque subirán en el Levante, el Ebro y el Cantábrico oriental, y bajarán en el noroeste peninsular. En la mayor parte del país no descenderán de los 20 °C, con noches tropicales que superarán los 25 °C en zonas del Levante y Andalucía oriental. En Canarias, las mínimas tampoco bajarán de 25 °C en amplias áreas.

Tormentas y chubascos

El viento soplará moderado con componente norte en Canarias y de levante en el Estrecho, con intervalos de rachas fuertes. En el resto del país, predominarán vientos flojos de componente este y sur, que tenderán a intensificarse y girar a oeste en el Cantábrico y el cuadrante noroeste.

La AEMET también prevé tormentas y chubascos localmente fuertes, con posibilidad de granizo y rachas muy intensas de viento en Pirineos y el sur peninsular, además de un nuevo episodio de calima que afectará especialmente a las islas Canarias.

A partir del miércoles, las temperaturas darán un respiro con la llegada de lluvias y tormentas, poniendo fin a la ola de calor más larga desde 2022. No obstante, los termómetros volverán a subir de cara al próximo fin de semana.

Las 6 de laSexta

  1. EEUU podría invitar a Zelenski a Alaska durante la reunión entre Trump y Putin
  2. Una ayuda que mata: mueren tres palestinos aplastados por palés de comida lanzados desde el aire
  3. El sindicato de técnicos de Hacienda pide investigar a Juan Carlos I por dudas sobre su residencia fiscal
  4. Abascal habla sobre Jumilla y apoya las "deportaciones masivas": "Vienen aquí pensando que esta tierra es suya"
  5. ¿Funcionó el protocolo? Así se extinguió el incendio de la Mezquita de Córdoba
  6. El 'cura DJ' arrasa en el Medusa Festival: más de 150.000 personas se reúnen en Cullera para escuchar al padre Guilherme