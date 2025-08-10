Una velada trágica en Japón termina con dos boxeadores muertos después de ser hospitalizados

Los boxeadores Shigetoshi Kotari y Hiromasa Urakawa han perdido la vida en los últimos días tras no superar las lesiones cerebrales que sufrieron tras competir.

El luto se apodera del mundo del boxeo después de que se confirmara la tragedia en una velada celebrada el pasado 2 de agosto en Tokyo. Dos de los púgiles que perdieron su combate por KO tuvieron que ser hospitalizados después de la pelea. Desgraciadamente, el desenlace ha sido el peor posible y las lesiones cerebrales con las que entraron a los centros de urgencia terminaron acabando con la vida de ambos boxeadores.

Primero fue ShigetoshiKotari, terminó noqueado en su pelea contra Yamato Hata y acabó perdiendo la vida después de ser trasladado al hospital con lesiones cerebrales.

Este mismo sábado, otro púgil nipón, HiromasaUrakawa, ha muerto después de no poder superar las lesiones cerebrales que le ocasionaron su pelea ante YojiSaito durante la misma velada celebrada el 2 de agosto.

En primera instancia parecía que Urakawa estaba respondiendo positivamente al tratamiento en el hospital. Sin embargo y por desgracia, la JapanBoxingCommission ha comunicado el fallecimiento del boxeador.

Además, el rival de Kotari, primer fallecido, Yamato Hata, también sufrió lesiones cerebrales a pesar de ser el ganador de la pelea y su estado de salud se sigue de cerca debido a la dureza del combate.

Hay que recordar que en 2023 dos púgiles japoneses, KazukiAnaguchi y KanamuSakama murieron como consecuencia de lo que ocurría sobre el ring. Por tanto, el boxeo japonés se encuentra en el punto de mira y la Comisión de Boxeo de Japón ha decidido reducir los combates de la Federación de Boxeo Oriental y del Pacífico a 10 asaltos. Estas medidas son consideradas insuficientes y tardías por los críticos que además consideran que no abordan la raíz del problema.

La noticia ha provocado un comunicado de la Organización Mundial de Boxeo en el que ofrece sus condolencias: "Extendemos nuestras más profundas condolencias a las familias, amigos y a la comunidad de boxeo japonesa durante este momento increíblemente difícil. Esta desgarradora noticia llega apenas unos días después del fallecimiento de ShigetoshiKotari, quien murió a causa de las heridas sufridas en su pelea en la misma cartelera".